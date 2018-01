Începând din noaptea de 17-18 ianuarie 2018, judeţele Iaşi, Vaslui, Vrancea, Galaţi şi zonele joase ale judeţelor Neamţ şi Bacău au intrat sub incidenţa avertizărilor Cod Galben, respectiv Cod Portocaliu de ninsori şi viscol. Pe acest fond, DRDP Iaşi vine cu o serie de recomandări la adresa şoferilor, pentru evitarea blocajelor şi a altor situaţii nedorite. Participanţii la trafic sunt rugați să efectueze deplasările pe drumurile publice doar în condiţii de necesitate, cu informarea prealabilă cu privire la condiţiile meteo şi starea carosabilului. Transportatorii rutieri de persoane şi de mărfuri sunt rugaţi, de asemenea, să evite plecarea în cursă pe perioada avertizării Cod Portocaliu sau, în caz contrar, să procedeze la informarea şi echiparea adecvată a pasagerilor. În cazul în care deplasarea este totuşi necesară, asiguraţi-vă că aveţi maşina echipată corespunzător pentru condiţiile de iarnă şi alimentată cu necesarul de combustibil. Verificaţi sistemele de climatizare şi de dezaburire a geamurilor, precum şi cel de iluminare-semnalizare, pentru o bună vizibilitate din partea conducătorilor auto, cât, mai ales, pentru a fi văzuţi de ceilalţi participanţi la trafic. Recomandarea drumarilor este de a circula cu prudenţă maximă pe drumurile afectate de polei, gheaţă sau zăpadă bătătorită, adaptând viteza condiţiilor de trafic. Lucrătorii DRDP Iaşi îi anunţă pe toţi participanţii la trafic că vor interveni prompt pentru asigurarea condiţiilor optime de circulaţie optime pe drumurile din aria sa de competenţă. În acest sens, dispunem de 75 de utilaje proprii de deszăpezire şi 343 închiriate, alte 116 fiind disponibile la cerere. Totodată, în depozitele celor 9 Secţii de Drumuri Naţionale din subordine avem asigurate stocurile necesare de material antiderapant: 21.308 t de sare, 293 t clorură de calciu şi 70 t produs ecologic. DRDP Iaşi stă la dispoziţia locuitorilor pentru orice informaţii despre starea drumurilor naţionale din zona Moldovei, prin Dispeceratul său deschis în regim de permanenţă – tel. 0232/213168. Informaţii actualizate despre starea vremii şi a carosabilului pot fi obţinute şi de la Dispeceratul CNAIR, la numerele de telefon 021/264.33.33; 021/9360, precum şi de pe paginile noastre web, www.drdpiasi.ro, respectiv www.cnadnr.ro – DISPECERAT – Situaţia Drumurilor Naţionale. 103 SHARES Share Tweet

