Concursurile Serviciilor Profesioniste pentru Situații de Urgență – etapa națională, găzduită de județul Bacău

În perioada 1–4 septembrie 2025, județul Bacău va fi gazda etapei naționale a Concursurilor Serviciilor Profesioniste pentru Situații de Urgență, competiție de tradiție dedicată pompierilor militari din întreaga țară. Evenimentul este organizat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și reunește cele mai bine pregătite echipe ale inspectoratelor județene.

Concursurile au ca scop verificarea nivelului de pregătire fizică și profesională a salvatorilor, dar și perfecționarea tehnicilor și deprinderilor necesare în misiunile reale. De-a lungul timpului, această competiție, organizată încă din primii ani de existență a formațiunilor moderne de pompieri, a devenit un reper de prestigiu pentru arma pompierilor.

Participanții vor susține probe spectaculoase și solicitante, menite să le pună la încercare viteza de reacție, spiritul de echipă și îndemânarea:

Scara de fereastră , desfășurată în poligonul de instrucție din Onești;

Pista cu obstacole pe 100 m , organizată pe stadionul din Târgu Ocna;

Ștafeta 4×100 m , tot pe stadionul din Târgu Ocna;

Realizarea dispozitivului de intervenție la motopompă, pe același stadion.

Festivitatea de deschidere este programată pentru luni, 1 septembrie, la ora 16:00, în parcul din stațiunea Slănic Moldova. Competiția se va încheia joi, 4 septembrie, la ora 9:30, cu festivitatea de premiere ce va avea loc în Piațeta Primăriei orașului Târgu Ocna. Vor fi acordate premii echipelor câștigătoare și participanților care s-au remarcat prin profesionalism și fair-play.

Organizatorii îi invită pe cetățeni să fie alături de pompieri în aceste zile, pentru a-i susține și a urmări îndeaproape demonstrațiile de forță, curaj și devotament ce definesc această competiție de tradiție.