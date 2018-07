În aceste zile, în Bacău se desfășoară a opta ediție a Concursului național de creativitate software și hardware explorIT, începând cu 5 iulie și până mâine, 8 iulie. Competiția are o nouă probă de robotică și o nouă temă: Infinity. Organizat în acest an în parteneriat cu Facultatea de Inginerie a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, concursul a trecut la următorul stadiu, proiectarea sa în mediul academic universitar, și aduce un plus de valoare, o conectare a participanților cu piața muncii de top din domeniul IT, un punct de plecare pentru construcția, în comun, a unui Hub de Inovare Digitală. Această ediție explorIT aliniază la start 51 de finaliști pentru cele 3 secțiuni: IT, Media, Robotică. Deschiderea evenimentului a avut loc pe 5 iulie, în amfiteatrul BI 30 al Facultății de Inginerie a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău.

Parteneriat între universitate și „Ferdinand I”

Prof.univ.dr.ing. Valentin Zichil, decanul Facultății de Inginerie, a adresat un cuvânt de bun venit și încurajare concurenților, felicitări pentru calificarea în finala concursului, atât lor, cât și profesorilor coordonatori, subliniind, totodată, importanța parteneriatului dintre Facultatea de Inginerie şi Colegiul Național „Ferdinand I”, parteneriat care a stat la baza acestei ediții și care se dorește a fi un punct de plecare pentru o colaborare permanentă, cu rezultate inedite în domeniile IT și Robotică.

La rândul ei, prof. Nicoleta Zărnescu, director adjunct al Colegiului Național „Ferdinand I”, a apreciat implicarea profesoarelor Cristina Sichim și Ana Întuneric, coordonatoarele celor 8 ediții ale Concursului explorIT, dar și a tinerilor voluntari, elevi ai colegiilor de top din Bacău, evidențiind rolul acestora în dezvoltarea concursului, atât pe orizontală (prin mărirea paletei de secțiuni), cât și pe verticală (prin creșterea performanței).

De asemenea, prof. Zărnescu a adus în prim plan importanța informaticii în politica colegiului, investițiile majore făcute în dotările laboratoarelor de IT și robotică, nominalizarea colegiului în primele 36 de colegii din țară care vor fi dotate cu un centru de excelență în Tehnologia Informației (CETI), rezultatele obținute la concursurile naționale de programare și robotică, numărul mare de beneficiari ai cluburilor YoungCoder Ferdinand.

„Internet-of-things”

Și prof.univ.dr.ing. Adrian Ghenadi, președintele acestei ediții a Concursului explorIT, a vorbit despre importanța informaticii în dinamica tuturor lucrurilor, implicarea şi participarea tinerilor în primele rânduri ale mișcării „internet-of-things”, mișcare care presupune conectarea persoanelor cu sisteme din orice colț al lumii în vederea controlului în timp real, la distanță, al acestora: „Ca viitori specialiști în automatică și informatică aplicată voi, tinerii concurenți de astăzi, veți face parte din această revoluție digitală!”, a spus acesta.

Din partea tinerilor organizatori au luat cuvântul Ana Maria Comărașu și Vladimir Berbece. Cei doi au adus atenției celor prezenți rolul și importanța voluntariatului în dezvoltarea personală, în dinamizarea anumitor schimbări la nivelul societății etc. Voluntariatul din cadrul proiectului explorIT este văzut de aceștia ca o mână întinsă spre tinerii pasionați de informatică aplicată, o ocazie inedită de a-și pune în practică ideile, de a gestiona situații, de a evolua.

„Organizat de tineri pentru tineri, în ultimii 4 ani concursul și-a extins staff-ul, atrăgând tot mai mulți liceeni pasionați de competiție și voluntariat, de la colegiile «Ferdinand I», «Gh. Vrănceanu», «Vasile Alecsandri». Competiția și-a lărgit aria de formare prin organizarea de workshop-uri interesante și motivante, precum şi prin activități de dezvoltare personală.

Pornind de la premisa că tinerețea înseamnă curiozitate, curiozitatea înseamnă explorare, explorarea aduce cunoaștere și dezvoltare, explorIT se dovedește a fi un concurs emblemă pentru tinerii pasionați de IT, media și robotică, pentru cei care vor să învețe, să se dezvolte şi să demonstreze”, ne-a declarat, la final, conf. univ. dr. Cristina Cîrtiță-Buzioanu, prorector pentru etica şi imaginea universităţii.