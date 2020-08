Chiar și în situații extreme, cum este și cea de față cu pandemia de coronavirus, oameni cu dăruire au grijă ca generațiile actuale și viitoare să „țină cu dinții” de ceea ce a mai rămas valoros în aceasta țara, respectiv cultura și folclorul autentic. Acestea sunt parte a identității noastre naționale și nu trebuie lăsate să piară, să treacă în negura uitării, ci să fie perpetuate prin copii și tineri. Astfel, pentru a le da celor mici posibilitatea de a-și manifesta bucuria cântecului, altfel decât pe scenă, în perioada 25 mai – 5 iulie, în mediul online s-a desfășurat un concurs cu scopul de a promova copii talentați, portul și cântecul popular autentic.

Concursul „Mugur de Fluier” a fost organizat de Școala Populară de Arte și Meserii din Bacău, la eveniment participând peste o sută de concurenți din toate zonele țării, dar și din diaspora. Aceștia au trimis spre jurizare un cântec fără acompaniament (doină, baladă, cântec ritualic sau priceasnă) și un cântec ritmat cu negativ de orchestră, ambele înregistrate video. Din juriu au făcut parte: Maria Tănase Marin – interpretă de muzică populară, etnomuzicolog , realizator de emisiuni TVR – președintele juriu; Roberta Dumitriu – producător la diferite televiziuni – membru; prof. Carmen Voisei – director Școala Populară de Arte și Meserii Bacău – membru; prof. Daniela Bîrzu – director adjunct Colegiul Național de Artă „George Apostu” Bacău – membru; Constantim Bahrin – interpret de muzică populară și realizator de emisiuni la Radio Iași și Televiziunea Apolonia Tv – membru; Lenuța Tanasă – din Costișa județul Neamt, iubitoare de cântec și tradiții populare românești – membru din partea publicului; Ana-Maria Borta – din Orbeni județul Bacău – iubitoare de cântec și tradiții populare românești – membru din partea publicului; Ioana Munteanu – secretar juriu și responsabil de imagine.

Concurenții băcăuani au avut o prestație de excepție reușind să câștige premii la cele trei categorii de vârstă și două secțiuni (interpretare vocală și instrumentală).

Duminică, 16 august, la Biserica Sf. Apostoli Petru și Pavel din Bacău, Maria Șalaru – interpretă de muzică populară, profesoară la Școala Populară de Arte și Meserii Bacău și director de festival, împreună cu un delegat din partea juriului în persoana prof. Daniela Bîrzu – director adjunct al Colegiului Național de Arte „George Apostu”, au organizat premierea câștigătorilor. Au urcat pe scena amplasată în afara bisericii și au susținut un recital de cântări religioase și patriotice o parte din membrii grupurilor „Spic de Grâu”din Orbeni, „Boboceii” și „Floricica” ai Scolii Populare de Arte și Meserii Bacău.

Câștigătorii Trofeului- Grupul „Boboceii” sunt:

Iustin Cernat Alesia Dumitru Nicu Cojocaru Ariana Cojocaru Erika Măriuț Teodor Moțoca Sarra Moțoca Adelina Hongu Corina Ciubotaru Denis Lupescu

„Mare mi-a fost bucuria, dar și mirarea, când am primit invitația de a fi membră a juriului la un concurs născut în vremuri destul de tulburi, din dragostea pentru comoara de netăgăduit a neamului românesc, muzica populară! Și cine alta putea să facă acest lucru, decât draga noastră Maria Șalaru, «mama» Bobocelului de la Bacău, pe care l-a crescut frumos până la adolescență și care a rodit frumos, venind acum pe lume un «Mugur de Fluier» care să sperăm că va avea lăstare frumoase și trainice. Concursul, organizat online, este cu atât mai merituos cu cât efortul organizatoric, cel de susținere cât și de jurizare sunt amplificate. Concurenții s-au prezentat mai mult decât onorabil, m-au impresionat prin dorința de a transmite, prin port și interpretare, frumosul și autenticitatea folclorului nostru. Un mare atu al acestui concurs este participarea diasporei și mă refer aici la Denisa Benchea din Irlanda, care a câștigat locul al II-lea, și la Adăscăliței Alesia din Italia, care este născută acolo însă cântă românește și chiar moldovenește, încurajată fiind de mama ei, născută pe meleaguri băcăuane. Ea a câștigat Trofeul diasporei. S-au dat mai multe trofee, deoarece au fost mai mulți concurenți cu aceeași medie și nu am avut cum să-i departajăm: Iulia Ioana Vlad din Maramureș – Marele Trofeu; Alesia Adăscăliței – Trofeul pentru diaspora. Trofeul la categoria de vârstă 10-14 ani a fost câștigat de Denis Lupescu din Orbeni. Vlad Amariei – trofeul la categoria de vârstă 15-18 ani, grupul «Boboceii»din Bacău, «Muguri de Stejari» din Deleni județul Iași și Marele Trofeu la categoria «grupuri vocale», grupul «Spic de grâu» din Orbeni. Alexandra Bejan – din Parincea – Marele Trofeu. Am fost onorată să fiu parte a acestui minunat concurs și doresc, din toată inima, ca el să continue, să sperăm și live, nu numai online, pentru a bucura cât mai mulți oameni. Avem nevoie de frumos ca de aer, iar Maria Șalaru este conștientă de acest lucru și se străduiește, cu eforturi doar de ea știute, să ne înfrumusețeze viața cu acest tezaur de cânt și simțire autentică românească. Mulțumim, Maria și îți doresc puterea de a continua, măcar tot 16 ediții, cât Bobocelul.” prof. Daniela Bîrzu, membru al juriului, care a oficiat festivitatea de premiere.

Adelina Hongu – membră a grupului „ Boboceii”:

„Sunt bucuroasă de acest concurs. Eu am participat în grup și sunt fericită că am contribuit și eu la câștigarea unuia dintre trofee. Sunt elevă a Școlii Populare de Arte anul III , clasa canto popular d-na profesor Maria Șalaru, dar în grup sunt de când aveam 5 ani, așa că am devenit cea mai veche membră a grupului. Pentru mine, dar și pentru grup, acest concurs înseamnă foarte mult, iar acest lucru ne-a dat un motiv să cântăm și mai bine, să studiem și mai mult. Ne-am fi plictisit, dacă nu ne ținea doamna în priză cu lecțiile pe Zoom. A fost și amuzant, și distractive, dar și educativ. Îi felicit și pe colegii mei și ce să zic? Mai vrem să se întâmple asemenea evenimente chiar și așa, online, dacă altfel nu se poate.”

Alexandra Bejan – Marele Trofeu:

„A fost o activitate foarte interesantă și captivantă. Acest concurs ne-a determinat pe fiecare în parte să dăm tot ce e mai bun din noi, chiar și în mediul online. Mi-a plăcut foarte mult jurizarea, mi-au plăcut criteriile după care copiii au fost notați. Am văzut note corecte, în funcție de calitățile vocale ale concurenților. Am fost impresionată de faptul că au participat copii și din diaspora, care poartă cu ei cântecul popular de acasă. Am privit fiecare concurent în parte și mi-am spus opinia cu alți colegi. Am rămas plăcut surprinsă de numărul mare de participanți. Nu mă așteptam să primesc notele pe care le-am obținut, mai ales că, fiind concurs online, a fost mai greu pentru faptul că mulți nu avem telefoane performante. Mare mi-a fost uimirea când am aflat rezultatul! Nu mă așteptam pentru că au fost mulți copii foarte talentați. Eu m-am format în Școala Populară de Arte și Meserii din Bacău, care a însemnat răsărirea mea ca interpretă de muzică populară. Din prima zi în care am pășit emoționată pe coridorul școlii, am simțit că îmi pot lăsa toate grijile și neplăcerile la ușă și că, atât timp cât eram la curs, mă simțeam fericită. Fără Școala Populară nu aș fii atins standardele la care am ajuns. Am cunoscut oameni minunați, profesori înțelegători, plini de blândețe care mi-au insuflat optimism. Nu am cuvinte să-i mulțumesc profesoarei mele, doamna Maria Șalaru, pentru toată munca. La început a fost greu, încet-încet am progresat și iată-mă acum câștigatoarea unuia dintre trofeele concursului «Mugur de Fluier». Fără pregătire intensă și fără sfaturile dânsei, nu as fi reușit. Felicitări tuturor concurenților, pentru prestația din concurs, mulțumesc juriului pentru corectitudine, domnișoarei Ioana Munteanu pentru munca depusă și, mai ales, doamnei Maria Șalaru pentru toată munca depusă pentru ca totul să fie exemplar, de la primele rânduri scrise în regulament, până la organizarea premierii.”

Vlad Amariei -trofeu categorie 15-18 ani:

„Concursul «Mugur de fluier» a fost o experiență nouă și, în același timp, un adevărat succes având în vedere timpurile negre pe care le trăim acum. În calitate de absolvent al Școlii Populare de Arte și Meserii, elev al doamnei Maria Șalaru, consider că acest concurs a fost o rampă de lansare pentru noi, cei care studiem folclorul și muzica populară, asta datorită doamnei noastre profesoare care a fost «creierul» acestui proiect. A fost interesant și, în același timp, inedit să folosim internetul pentru a participa la un concurs. «Mugur de fluier» m-a ajutat să mai urc o treaptă spre succes. Ca absolvent al clasei canto-popular, pot spune că în cei trei ani de studiu, am învățat că munca și perseverența îți asigură un drum sigur spre succes. Țin să mulțumesc persoanei care a fost alături de mine și m-a purtat de mânuță pe drumul cântecului încă de când aveam 4 anișori, cea care în acești ani mi-a devenit o a doua mamă, doamna mea dragă, profesoara Maria Șalaru.”

Maria Șalaru:

„Așa cum mama noastră

Ne așteaptă mereu

Să ne-ntoarcem acasă

Din nou la pieptul său,

Așa biserica

(fără de staruință),

Ne-așteaptă să ne-ntoarcem

Cu drag și cu credință.

Venim în sânul său

La fel ca la o maică,

Iar preoții ne-așteaptă și ne iartă…

Iată, așa a rânduit Bunul Dumnezeu, ca acest proiect să-și aibă finalitatea aici, în sânul bisericii Sf.Apostoli Petru și Pavel din Bacau, unde am găsit înțelegere la părintele paroh Constantin Abageru (care chiar s-a bucurat tare mult) ca pe e lângă cântările pe care le-am înălțat astăzi și rugăciunile către Dumnezeu și Sfânta Fecioară Maria, să premiem și câștigătorii concursului «Mugur de Fluier». De altfel, așa am procedat și cu cei din Orbeni și Deleni. Tot la Sfântele biserici din localitățile respective am organizat premierea. Dacă nu avem voie să facem o gală a laureaților într-o sală de spectacol din cauza situației sanitare existente, ne bucuram iată și de acest cadru, poate mai folositor pentru inimă și suflet. Sunt mulțumită de felul în care s-a desfășurat acest concurs, deși aș fi preferat să continui tradiția festivalului «Bobocel de la Bacău» în condiții normale… Dar, nu-i cum trebuie, facem să fie bine cât de cât pentru copii și să le dăm prilejul să-și manifeste talentul. Sincer, nu m-am așteptat să participe atât de mulți. Cred că faptul că nu am perceput taxă de înscriere, care se practică de obicei și acest lucru i-a încurajat să se înscrie într-un număr așa de mare, dar și faptul că am avut un juriu competent. Din păcate, organizatorii, neavând finanțare, aplică această metodă deloc recomandabilă, deoarece părinții concurenților au deja pretenții la premii neînțelegând că taxa este pentru jurizare, diplome, medalii și trofee. Noi am decis însă să nu percepem taxă, iar cheltuielile au fost suportate din bugetul meu personal. Cu mici sume au participat dl. Constantin Deleanu de la Cotnari, d-na Carmen Voisei, iar o parte dintre diplome au fost oferite de Arhierpiscopia Romanului și Bacăului. Scopul concursului a fost acela de a-i încuraja pe copii să cânte și să poarte straiul tradițional, să cunoască zonele folclorice ale României, chiar dacă nu toți vor ajunge la performanță. Cântecul este un miracol, este emanația sufletului, a celor mai intense trăiri umane. Emil Cioran spunea că, «de n-am fi avut suflet, ni l-ar fi creat muzica». Acest suflet nu are cum altfel să înflorească și să supraviețuiască dacă nu cu dragoste, bunătate și muzică. Românul debordează la acest capitol, având un izvor nesecat în sufletul său, iar la vremuri grele, când viața își pierde vigoarea, vine cântecul și-i toarnă la rădăcină ca o apă vie pentru a o face din nou să înflorească. Costumul, portul popular, de asemenea, nu trebuie să lipsească din lada de zestre a niciunui adevărat român, iar copiii trebuie învățați să-l poarte cu mândrie. Din fericire acest lucru se întâmplă, încet-încet, românul se întoarce la obârșii, la vechile îndeletniciri populare. De fapt aici ne vom întoarce, dacă vrem să supraviețuim ca neam. La și în țară! Putem renaște din propria cenușă precum Pasărea Phoenix. Trebuie numai să vrem și mai ales să-i învățăm pe tineri adevăratele valori pe care, din păcate, foarte puțin media le promovează, puțini adevărați profesori dedicați acestei cauze de fortificare a «rădăcinilor» și sădirea de noi «lăstari» în codrul românesc. Eu fac tot ce ține de mine pentru elevii mei din grupurile pe care le coordonez: «Muguri de stejar» din Deleni, județul Iași (comuna mea natală), «Spic de grâu» din Orbeni, «Boboceii» și «Floricica» grupuri al Școlii Populare de Arte și Meserii din Bacău. Îi învăț să cânte frumos și corect, le dau cântecele mele, le compun cântece celor care doresc repertoriu propriu, le împrumut costumele mele până când părinții reușesc să-și achizitioneze costume proprii.”