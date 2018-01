– şi un post de ofiţer de la Jandarmi a stârnit interesul băcăuanilor Privite ca locuri de muncă sigure şi cu un salariu peste ceea ce oferă mediul privat din judeţ, posturile scoase la concurs de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bacău au atras mulţi candidaţi. Ba chiar unii dintre ei şi-au depus cereri pentru două posturi, pentru a-şi creşte şansele de reuşită. „Pentru posturile de ofiţer s-au înscris în jur de 120 de candidaţi”, a declarat mr. Andrei Grecu, ofiţer de relaţii publice la ISU Bacău. Şi cum sunt doar cinci posturi disponibile, concurenţa va fi destul de mare. Cei înscrişi se vor „bate” pe posturile de ofițer specialist II şi ofiţer specialist I, din cadrul Inspecției de Prevenire – Compartimentul Control și Activități Preventive, pe cel de ofițer specialist I la Serviciul Logistic – Compartimentul Tehnic, de ofițer specialist II (economist) la Compartimentul Financiar şi de ofiţer specialist II la Inspecţia de Prevenire – Compartimentul Avizare – Autorizare. Niciunul nu are grad mai mic de maior, dar este şi o funcţie prevăzută cu gradul de colonel, iar un start mai bun de atât în cariera militară nici că se poate. Încadrarea se face din sursă externă, dar s-au putut înscrie şi cei sunt încadraţi ca maiştri militari şi subofiţeri MAI şi care îndeplinesc condiţiile. ISU Bacău vrea să mai angajeze şi doi bucătari, pentru Popota unităţii, care ar urma să fie reînfiinţată, dar perioada de înscriere nu s-a încheiat. Cei care vor să gătească pentru pompieri mai au timp până pe 19 ianuarie să-şi depună CV-ul. Şi Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Bacău a scos la concurs un post de ofiţer la Financiar şi pot participa candidaţi prin încadrare directă, rechemare în activitate, dar şi subofiţeri şi maiştri militari din activitate. Înscrierile la concurs s-au putut face până vineri,12 ianuarie, ora 16.00, iar cu trei ore înainte de expirarea termenului limită erau deja înscrişi 29 de candidaţi. 0 SHARES Share Tweet

