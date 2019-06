„Cântă dumnezeieşte”, „muzica lor atinge sufletul”, „au glasuri divine”, „sunt talentaţi, profesionişti, artişti adevăraţi”, “a fost o încântae”, sunt doar câteva dintre aprecierile spectatorilor prezenţi miercuri, 5 iunie, de la ora 18.30, la extraordinarul concert, susţinut de Corala Bărbătească ARMONIA din Constanţa, acompaniată de orchestra Folclorică „Muzica Divertis”, din Chişinău, la invitaţia specială a Universului Sănătăţii (US Sf. Spiridon) şi a Farmaciilor Sf. Spiridon. Evenimentul a avut loc în marea sală de conferinţe a Central Plaza Medical Mall Bacău şi a fost organizat de megafarmacia US Sf. Spiridon.

Cuvintele frumoase, emoţionante rostite de cei cu care am reuşit să stau de vorbă sunt susţinute şi de numeroasele premii obţinute de Corala ARMONIA la diferite concursuri din ţară şi din lume, printre care şi cel de “Cel mai bun cor bărbătesc din lume”.

Istoria acestui fabulos cor a fost prezentată celor peste 500 de spectatori de actorul Bogdan Matei, amfitrionul spectacolului de folclor autentic românesc, în care au dominat baladele, ca lait motiv al pledoariei pentru credinţă, jertfă şi iubire, înainte cu doar o zi de Înălţarea Domnului.

„Evenimentul din această seară a fost modul nostru de a oferi băcăuanilor, în dar, un moment prin care am putut să fim mai aproape de muzica folclorică românească, bucurându-ne împreună că suntem români. Ne măgulește faptul că cel mai bun cor bărbătesc din lume, Corala Armonia, a acceptat invitația noastră de a susține un concert în Bacău. Așa cum o parte dintre pacienții noștri știu, suntem o firmă 100% băcăuană care, pe lângă oferta diversificată de produse dedicate sănătății și prevenției în sănătate, de-a lungul timpului am încercat să oferim și conferințe susținute de medici specialiști și «doctori pentru suflet», lansări de carte și multe alte evenimente, printre care și acest minunat concert”, ne-a spus Alina Vrînceanu, farmacist șef Universul Sănătății – US Sf. Spiridon Bacău.

În holul sălii de spectacol au fost organizate expoziţii de costume populare, de carte şi produse farmaceutice, vizitate de foarte multe persoane în pauza dintre cele două părţi ale spectacolului.

„Mi-a plăcut foarte, foarte mult, am apreciat conţinutul repertoriului şi talentul acestor solişti. Este pentru prima dată când i-am ascultat pe viu. Iniţiativa Faramciilor Sf. Spiridon este bună, foarte bună, şi mă bucur că am fost invitată. Am ascultat muzică pe sufletul meu, cred că şi pe sufletul celorlalţi spectatori. Toate evenimentele organizate de Universul Sănătăţii au avut ţinută, calitate. Este unicat tot ce vezi, asculţi şi vezi aici”, ne-a declarat după spectacol Tereza Budău, prietenă şi clientă a Farmaciilor Sf. Spiridon.