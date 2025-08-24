Comunicatul Federației SILVA: Proiectul de reorganizare a Romsilva – „greșit din toate punctele de vedere”

Federația SILVA a transmis, printr-un comunicat de presă semnat de liderul său, Silviu Geană, un mesaj ferm cu privire la proiectul de Hotărâre de Guvern promovat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, care vizează reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva.

Potrivit organizației sindicale, documentul este „greșit din toate punctele de vedere – legal, managerial, silvic”, iar insistența ministerului pentru promovarea sa este „de neînțeles”. Federația acuză conducerea ministerului că, pentru a obține sprijin public, a declanșat în ultimele opt luni o campanie de denigrare a silvicultorilor și a regiei, pornind de la câteva cazuri izolate privind bonusuri mari primite de unii directori la pensionare.

Comunicatul subliniază că aceste situații reprezintă excepții și puteau fi corectate rapid, fără a fi nevoie de o reorganizare forțată. În opinia sindicaliștilor, proiectul a fost construit pe baza unei imagini false și servește mai degrabă unor interese de imagine și de piață decât sectorului silvic.

De altfel, Ministerul Justiției a respins proiectul în forma actuală, constatând că acesta conține erori de substanță și nu respectă legislația, cerând refacerea lui. La rândul lor, specialiștii consultați de minister au atras atenția că documentul nu are studii de fundamentare, nu respectă noul Cod Silvic și riscă să îngreuneze activitatea silvicultorilor. Federația SILVA estimează că cel puțin 500 de locuri de muncă ar putea fi afectate dacă proiectul ar fi adoptat.

„Cei doi politicieni care au condus ministerul nu au nicio legătură cu silvicultura și au preferat exercițiile de comunicare în locul fundamentării profesionale. Proiectul greșit crește riscul prăbușirii RNP Romsilva, în loc să îl reducă”, se arată în comunicat.

Federația amintește că Romsilva administrează 3,1 milioane de hectare de păduri aflate în proprietatea statului, cantoane, cabane, păstrăvării, centre de prelucrare a fructelor de pădure, un hotel în București, parcuri naționale și herghelii de valoare inestimabilă. Sindicaliștii avertizează că doborârea acestui administrator ar putea lăsa loc altor entități – firme private sau ONG-uri – să preia gestionarea acestor resurse.

„Dacă aceasta este intenția Guvernului, să o spună direct! Nu prin campanii de imagine, nu prin denigrarea silvicultorilor, nu prin ascunderea autorilor unui proiect penibil”, a transmis Silviu Geană.

Ca soluție, Federația SILVA propune constituirea imediată a unui grup de lucru format din specialiști, care să elaboreze un nou proiect de reformă, corect, profesionist și în conformitate cu legislația. „Într-o lună, o echipă de profesioniști poate livra un astfel de proiect. Nu e nici greu, nici nu durează mult. Întrebarea este: de ce să refuzi să faci lucrurile corect?”, a conchis liderul federației.