Comunicat de presă

Comunicat de presăComunicat de presă Deșteptarea8 septembrie 2025AcțiuneFacebookTwitterWhatsAppTelegramVK AcțiuneFacebookTwitterWhatsAppTelegramVK Accident rutier pe Varianta Ocolitoare Bacău – trafic blocat temporarEducația digitală: rolul tehnologiei în școlile din RomâniaRomânia nu își mai poate permite un nou război româno-românBacăul și salariul minim: unde se situează județul în 2025Reținut după ce a condus băut și fără permisIncendiile au crescut cu 16% în județul Bacău: bilanțul ISU pe primele șapte luni ale anuluiZiua comunei Oncești, sărbătorită de „Nașterea Maicii Domnului”Autobuzul școlar pornește din nou la drum în Bacău – transport gratuit și tombolă cu premii pentru elevi