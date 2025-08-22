Comuna Măgura are, oficial, un traseu de drumeție circular de 11 km

Comunitatea din Măgura marchează o nouă atracție pentru iubitorii de natură: un traseu de drumeție circular, cu o lungime de aproximativ 11 kilometri, a fost oficializat și va fi semnalizat în următoarele zile, potrivit unei declarații a primarului Costraș Iordache.

„Avem, OFICIAL, un TRASEU pentru DRUMEȚIE. Concret, este vorba de cca. 11 kilometri, un traseu circular care începe de la capătul liniei 13, trece prin Valea Măgurii, prin pădure, apoi spre Sohodol unde se și termină”, a transmis edilul, precizând că echipele primăriei vor monta panouri și plăcuțe indicatoare, inclusiv pe porțiunea care se suprapune cu El Camino de România.

Primarul a subliniat și sprijinul instituțional: „Se cuvine să le aduc mulțumiri sincere celor de la Direcția Silvică Bacău și inimoșilor de la Via Bacovia, care ne-au sprijinit în toate demersurile.”

Cum arată traseul

Start/finish: ultima stație de transport public din Măgura (capătul liniei 13)

Direcție: urmează valea pârâului Negel , apoi virează dreapta pe drum forestier , traversând poieni deschise

Punct de maximă altitudine: intersecția cu drumul forestier care coboară de pe Vârful Pietricica spre Sohodol ; aici se face dreapta pe acest drum

Tip: circuit (plecare și sosire în același punct)

Date tehnice

Distanță: ~11 km

Diferență de nivel: ~335 m

Dificultate drumeție: medie (3/5)

MTB: „greuț”, potrivit descrierii organizatorilor

Acces și transport

Pe durata zilelor lucrătoare, cursele de transport public circulă:

Măgura → Bacău: din oră în oră, la fix

Bacău → Măgura: din oră în oră, la și jumătate

De ce contează

Autoritățile locale mizează pe traseu pentru a pune Măgura pe harta turismului de weekend: „Pentru #Măgura este un real câștig, pentru că așa devenim tot mai cunoscuți și avem ocazia de a le arăta iubitorilor de natură cât de prietenoși suntem”, a adăugat primarul Costraș Iordache.

Următorii pași: montarea semnalizării (panouri și plăcuțe) de-a lungul rutei și integrarea coerentă a tronsonului comun cu El Camino de România. Autoritățile recomandă echipament adecvat de drumeție și respectarea regulilor de vizitare în fondul forestier.