Sâmbătă, 15 septembrie, la Moinești și Zemeș a avut loc cea de-a VIII-a ediție a competiției de Mountain Biking ,,I Wheel for Moinești-Zemes”, organizată de Asociația ,,Activ” din Moinești, cu susținerea OMV Petrom și în parteneriat cu Primăria Moinești, Primăria Zemeș, Federația Română de Ciclism, Asociația pentru Dezvoltarea Turismului ,,Montpesa”, I wheel Bike Club Moinești, Serviciul Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de Salvamont Bacău.

Este pentru al VI-lea an în care competiția are numele „I wheel for Moinești-Zemeș”. Mai mult decât atât, competiția de anul acesta a găzduit și finala Cupei Naționale de Criss Country Maraton (XCM) 2019. Prin urmare, ultimele puncte din cadrul cupei din acest an fost disputate în 15 septembrie.

,,Competiția este un proiect de dezvoltare comunitară organizat cu sprijinul OMV Petrom și susținerea autorităților locale din Moinești și Zemeș. Și anul acesta, banii strânși din taxele de înscriere vor fi folosiți pentru susținerea copiilor cu dizabilități Grad 1 din Moinești și Zemeș, în vederea accederii acestora la terapii complementare, care să le amelioreze starea de sănătate”, au spus organizatorii.

Până acum, fondurile strânse din taxa de participare au fost redirecționate pentru înființarea și marcarea unor trasee turistice și trasee de biking în Moinești și Zemeș, crearea unui club local de ciclism și echiparea cu articole de specialitate, susținerea copiilor cu dizabilitati Grad 1 din Moinești si Zemeș.

Competiția a fost structurată pe patru trasee de deplasare:

Traseul Family (Traseul roșu): – 7,5 km, vârsta maximă 9 ani

Traseul A (Traseul verde): – 10 km, 10 -13 ani

Traseul B (Traseul portocaliu): – 40 km, 14 – 50+ ani

Traseul C (Traseul albastru): – 75 km, 19 – 50+ ani

Valoarea totală a premiilor a fost de 34.000 lei. Din totalul fondului de premiere, 25.000 lei au fost asigurați de către Primăria municipiul Moinești.

Clasament final:

Traseul A

Băieți 10 – 13 ani: Locul 1, Mihnea Ghencea, 00:31:36.7

Traseul A

Fete 10 – 13 ani: Locul 1, Lavinia-Andra Movilă, 00:42:52.1

Traseul B

Masculin 40+ ani: Locul 1, Istvan Gelei, 02:14:44.8

Masculin 19 – 29 ani: Locul 1, Tibor Zsolt Barabasi, 02:02:37.2

Masculin 30 – 39 ani: Locul 1, Attila Madaras, 02:02:37.0

Feminin 14 – 18 ani: Locul 1, Ioana-Daria Duca, 03:23:26.1

Feminin 19 – 29 ani: Locul 1, Andreea Brustan, 03:12:39.4

Feminin 40+ ani: Locul 1, Emese Fodor, 02:32:47.3

Masculin 14 – 18 ani: Locul 1, Rareș Hogaș, 01:58:40.7

Feminin 30 – 39 ani: Locul 1, Noemi Lupuj, 02:43:22.1

Traseul C

Elite Masculin Open: Locul 1, Bogdan Duca (Bacău), 03:34:15.8

Masculin 19 – 29 ani: Locul 1, Ionuț Roman, 03:34:15.7

Masculin 30 – 39 ani: Locul 1, Daniel Bostan, 03:56:16.0

Masculin 40 – 49 ani: Locul 1, Cristian Jidovu, 04:04:23.3

Masculin 50+: Locul 1, Laszlo Elekes, 04:22:43.3

Feminin Open: Locul 1, Manuela Mureșan, 04:45:44.6

Traseul Family

Locul 1, Tudor-Gruia Sandu / Ioan-Gabriel Sandu, 00:35:12.8

În perioada 2012 – 2018, în competiția de la Moinești-Zemeș s-au înregistrat 1.350 de participanți, au fost parcurși 39.372 km, s-au acordat premii în valoare de 161.000 lei și au participat 1.720 de voluntari.

Romulus-Dan BUSNEA

Foto: Olivian DARIE