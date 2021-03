Pandemia de COVID-19 a afectat considerabil afacerile din mai multe domenii de activitate, printre care și piața de modă offline. Vânzările, din acest domeniu, au scăzut cu 17.5 %, însă dorința consumatorilor români de a achiziționa produse din domeniul fashion a rămas constantă în ultimele 12 luni.

Românii cheltuie în fiecare an aproximativ 5 miliarde de euro pe haine, pantofi, accesorii fashion sau echipamente sportive. Dacă înainte de pandemie, în medie, doar 10 % din această sumă era cheltuită pentru achiziții online, după declanșarea acesteia, raportul de puteri s-a schimbat și a făcut ca online-ul să devină motorul acestei piețe. În plus, această situație fără precedent a făcut posibilă lansarea sau relansarea cu succes a unor companii noi sau mai puțin prezente în online.

Creșteri semnificative a vânzărilor online în sectorul fashion

Pe plan internațional, numeroase companii au raportat creșteri importante ale vânzărilor online. Spre exemplu, Zalando, o cunoscută companie europeană de comerț electronic, cu sediul în Berlin, care activează în sectorul fashion, a raportat o creștere a veniturilor în lockdown de peste 27%, în comparație cu trimestrul precedent când a avut un ritm de creștere de 15%.

Pe plan local, piața modei se diversifică din ce în ce mai mult datorită intrării pe piață a unor noi companii internaționale. Retailerul de fashion, exclusiv online, About You a realizat, în primul an de la intrarea pe piața din România, venituri de peste 100 milioane de euro, reușind să vândă peste 3 milioane de articole, celor peste 600.000 de clienți. Acțiunile de marketing, care s-au concentrat în special pe canalele prin intermediul cărora se poate realiza comunicarea directă cu clienții, mărirea numărului de branduri disponibile de la 600 la aproape 800 și campaniile de reduceri au dus la o creștere a popularității acestui brand pe piața din România la 79%.

Calitatea și prețul criterii de achiziție decisive

Pandemia a provocat însă schimbări considerabile și în ceea ce privește criteriile de achiziție ale consumatorilor. Calitatea a devenit factorul decisiv, cu o creștere în importanță de 66%, fiind urmată la mică distanță de factorul preț. În acest context și cererea de cupoane și coduri promoționale a înregistrat o creștere de 13% în comparație cu anul 2019, conform specialiștilor portalului internațional cu cupoane și coduri promoționale Promocodius . Această creștere indică, printre altele, o preocupare a clienților de a achiziționa produse de calitate dar și de a prioritiza economisirea.

Mai mult decât atât, creșterea comerțului cu 40.8% în 2020, comparativ cu un procent preconizat de 14% precum și creșterea cotei de piață de la 19% la 29.5% a comerțului online de fashion, accelerată rapid pe fondul crizei sanitare, reprezintă un pas uriaș pentru această industrie, care în condiții normale s-ar fi întâmplat într-o perioadă de aproximativ 2 ani. Conceptul de raport calitate-preț, considerat în mod tradițional ca fiind obținerea calității potrivite, în cantitatea potrivită, la momentul potrivit, de la furnizorul potrivit, la prețul potrivit a fost actualizat la obținerea unei calități mai bune a bunurilor sau serviciilor, în cantități mai adecvate, exact la momentul necesar, de la furnizori mai buni, la prețuri care continuă să se îmbunătățească.

Gama variată de produse disponibile, livrarea şi returul gratuite, precum şi experienţa digitalizată de shopping sunt de asemenea beneficii pe care clienţii din România le apreciază în egală măsură, iar evoluția viitoare a acestei piețe va depinde cu siguranță de capacitatea retailerilor de a câștiga încrederea clienților în această nouă realitate, prin implementarea rapidă a tehnologiilor digitale, acoperirea nevoii clienților pentru comerțul online, precum și gestionarea riscului IT, simplificarea ofertei și asigurarea unei diferențieri a brandului. În acest fel va fi posibilă o creștere preconizată de 20 % a comerțului electronic de fashion din România, cu o cifră de afaceri de aproximativ 5.1 miliarde de lei în anul 2021, o creștere a cifrei de afaceri până la 6.4 miliarde de lei în anul 2023 și o creștere a ponderii totale a comerțului electronic pe piața mondială a modei, cu minimum 2.5%, de la 29.5% până la 32% la sfârșitul anului 2024.