Vă mai amintiți de vasul de croazieră Diamond Princess imobilizat acum aproape un an lângă zona de coastă a Japoniei? Era la jumătatea lunii februarie când o știre a făcut înconjurul globului. Noul conavirus fusese identificat pe vas. Dintre cele 3.700 de persoane aflate pe vas, 15 persoane erau români, membri ai echipajului și doi români se aflau într-o croazieră. Inițial știrea a făcut senzație întrucât 700 de persoane (adică 19% din cei îmbarcați) s-au infectat cu noul coronavirus , iar 7 (adică 1% din cei infectați) au murit. Din cei șapte, patru depășiseră vârsta de 80 de ani.

Nici o analiză din perspectivă statistică nu a fost făcută publică pentru că astfel s-ar fi diminuat până la ridicol sintagma virus ucigaș. Raportat la dimensiunea vasului, densitatea călătorilor era de 40 de ori mai mare decât în capitala Hong Kong. La o astfel de densitate (ce nu poate fi întâlnită în mod natural), 3.000 de persoane nu au fost afectate de virus. Cum se poate explica fenomenul decât dacă se are în vedere faptul că oamenii în majoritatea cazurilor, după cum s-a putut observa pe Diamond Princess au o imunitate naturală ce le conferă protecție în fața noului coronavirus. Și ca să fim consecvenți, dacă raportăm decesele la număr total de persoane izolate pe vas observăm că sub aspect procentual decesele au reprezentat 0,18% din populația vasului care cuprindea un spectru larg de naționalități. Terra este la rândul său un vas pe care, peste șapte miliarde opt sute treizeci și opt de milioane de locuitori, călătoresc în spațiul cosmic. Am făcut această analogie de la micro la macro pentru că după datele statistice globale, centralizate până la data de cinci ianuarie a.c. de la începutul pandemiei, au murit declarați ca fiind de covid un număr de 1.913.665 persoane ceea ce reprezintă 0,0244…% din populația globului. Asta este d.p.d.v. statistic realitatea. Explicația amenințării în cascadă privind riscul la care ne expunem dacă nu ne vaccinăm, ori riscul la care îi expunem pe alții, este devoalată dacă urmărim cifrele oficiale privind volumul afacerii COVID-19 derulată sub spectrul amenințării cu moartea. https://ec.europa.eu/info/live-work este un site oficial al UE după care, 15,9 miliarde de EUR au fost angajate pentru cobaterea pandemiei de către comunitatea europeană.

Din această sumă 11,9 miliarde EUR au fost garantate de către statele membre, Comisie și Banca Europeană de Investiții. În discuție se află doar protecția populației statelor UE, 507 milioane de locuitori. Dacă se respecta efortul investițional (31,36 EUR/persoană), în aceeași măsură și pentru restul populației de pe planetă, suma investită în primul an de pandemie ar fi de 245.807.100.591.715.976 EUR. Având în vedere că nu toate zonele lumii își permit un astfel de efort pe care îl fac europenii, vom reduce suma la jumătate, (15,68 EUR/persoană) iar rezultatul e 122.903.550.295.857.988 EUR. Dar chiar și din perspectiva acestei sume mult diminuate, afacerea este colosală. Sunt suficienți bani încât să poți convinge și guvernele cele mai încăpățînate că e nevoie de vaccinarea populației în proporție de 80-90% .

Nu dicutăm aici de conspirații ci de afaceri transnaționale care din pricina dimensiunii, a efortului de organizare nu ni le imaginam posibile. Dar ele se desfășoară sub ochii noștri. Așa se poate explica uniformitatea modelului de promovare a terorii și spaimei de moarte în egală măsură în toate statele după același algoritm. Totul ar putea fi de fapt o campanie de promovare a unor produse medicale. Unele, din precampanie fiind accesorii; măști, mănuși, izolete, dezinfectanți, etc. care au creat starea de așteptare pentru vacin, „produsul stea”, cum îl definesc specialiștii în marketing. Guvernele lumii luate individual, au devenit prea slabe în fața lobby-lui marilor companii. Și dacă vorbim de sănătate, înalții funcționari care trebuiau să reprezinte interesele naționale ale țărilor ce i-au trimis în OMS, reprezintă, cu mici exceptii, interesele OMS în țările de la care au primit mandat. „Există doar un singur medicament eficient în acest moment, iar noi credem că este remdesivir”, a declarat Bruce Aylward, director general adjunct la OMS, în timpul unei conferinţe de presă susţinută la Beijing la sfârșitul lunii februarie anul trecut. O simplă declarație de presă și acţiunile companiei americane Gilead Sciences, producătorul remdesivir, au crescut brusc cu 4%, în condiţiile în care Dow Jones Industrial Average (cei mai cunoscuți indici bursieri din lume) scăzuse cu peste 1.000 de puncte, în urma incertitudinilor generate de răspândirea COVID-19 în Italia, Coreea de Sud şi Iran.

Ulterior, OMS a revenit și a infirmat valabilitatea tezei cu remdesivir. Dar banii se mișcaseră în piață. Lucrurile se văd cu mai mare limpezime dacă suntem lucizi și avem puterea să coroborăm datele. Unele care aparent nu au legătură între ele. Fondatorul gigantului american Facebook, Mark Zuckerberg, a anunțat joi, 7 ianuarie, într-un mesaj postat pe rețeaua de socializare, că Donald Trump nu mai are acces la conturile sale de Facebook și Instagram întrucât a folosit platformele de socializare pentru a provoca „violențe suplimentare”, făcând referire la evenimentele din 6 ianuarie, când susținători ai lui Trump au intrat cu forța în clădirea Congresului. Cel mai puternic om din lume, președinte încă în funcție Donald Trump a fost pus la punct de fondatorul unei companii private, care avea o altă opțiune politică. Păstrând proporțiile e ca și când compania ROMTELECOM i-ar fi tăiat președintelui Iohanis tonul telefonului la Cotroceni pentru că președintele a susținut protestul din 10 august 2018, din Piaţa Victoriei, când protestatarii au încercat să intre în incinta Palatului Victoria.

Poziția lui Mark Zuckerberg nu este întâmplătoare și se manifestă public ca o dovadă a faptului că e destul de puternic să avertizeze agresiv celalți actori politici, ca are un cuvânt de spus în politică și deține mecanismele necesare pentru a se face ascultat. Să ne amintim că Donald Trump a contestat măsurile de pandemie impuse de OMS și a retras SUA din acest organism internațional. Același Donald Trump a susținut că virusul SARS COV 2 este un virus artificial creat în China și măsurile de contracarare sunt disproporționate. Prin conduita sa și-a creat un adversar mai puternic decât orice partid. Și asta s-a văzut în media ostilă internă și paradoxal și în cea externă. Companiile pharma se situează ca încasări pe primul loc în lume devansând încasările din producția și vânzarea de arme ori petrol. Diferența se va accentua pe măsură ce logica de pandemie va fi impusă în viitor ca un mod de viață tuturor continentelor. Având în vedere puterea capitalului privat, slăbiciunea puterii statelor coroborat cu incoerența politicilor de răspuns, pe fondul coruptibilității politicienilor, ieșirea noastră din prizonieratul pandemiei va rămâne doar un deziderat incert ca finalitate.

