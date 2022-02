În perioada 13-16 februarie 2022 am fost gazdele partenerilor din Turcia, din cele două instituții partenere din Izmir și Anamur, în cadrul Proiectului Erasmus + cu acronimul ERASMUSEUM.

În acest proiect, suntem parteneri cu instituții de învățământ și muzee din Suedia, Spania, Grecia și Turcia.

Această primă întâlnire din România s-a desfășurat după o agendă foarte bogată, ce a început în dimineața zilei de 14 februarie, odată cu primirea călduroasă, conform tradițiilor tării noastre, de către elevi îmbrăcați în straie populare, cu pâine și sare, a oaspeților din cele două instituții partenere.

Oaspeții turci au fost conduși de către profesorii noștri pentru a vizita școala, au intrat în clase pentru a surprinde pe viu atmosfera de studiu, de asemenea au admirat mult talentul copiilor, precum și evidenta dedicare a profesorilor de specialitate: muzică, plastică , arhitectură și coregrafie, fiind plăcut surprinși și extrem de impresionați de recitalul pe care elevii noștri l-au oferit în sala de festivități.

Programul a continuat cu prezentarea unor materiale despre sistemul educațional din România , despre tradiții și perspectivele culturale, despre pictori, compozitori și stiluri arhitecturale.

S-au vizitat diferite obiective culturale din Bacău și s-a ținut o videoconferință de management, la care au participat și celelalte echipe partenere din Suedia, Spania și Grecia.

A doua zi a continuat cu o excursie la Iași, unde s-au vizitat obiective culturale reprezentative , precum Palatul Culturii, Biserica Trei Ierarhi, Biblioteca Universității Tehnice ”Gheorghe Asachi”, Sala pașilor pierduți a Universității ”Alexandru Ioan Cuza”, Opera Română, oaspeții fiind foarte impresionați de ceea ce au descoperit despre cultura și tradițiile românești.

Cina festivă a încheiat ziua de o manieră deosebit de plăcută, s-au oferit certificatele de participare tuturor partenerilor prezenți și s-au stabilit demersurile în privința etapelor viitoare ale proiectului.

Cea de a treia și ultima zi a întâlnirii a constat în derularea, în prima parte a dimineții, a unei activități în incinta colegiului, la care au participat, online, toate echipele partenere în proiect, intitulată ” The Museum of Old Musical Instruments”, fiecare echipă participantă având obligația de a prezenta un material virtual despre tradiții și obiceiuri specifice fiecărei culturi în parte.

În continuare, s-au vizitat Muzeul de Istorie ”Iulian Antonescu” și Biserica Precista, unde s-au realizat activități didactice deosebit de interesante, apreciate de către partenerii noștri.

În a doua parte a zilei, a avut loc o ședință de management în care s-a discutat despre posibilitatea folosirii muzeului în procesul de predare-învățare, aceasta fiind și ultima activitate în cadrul acestei prime întâlniri din țara noastră.