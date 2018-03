În perioada, 27 februarie – 5 martie 2018, s-a desfășurat activitatea transnațională de învățare, predare și formare care a fost găzduită de Glenamaddy Community School din Glenamaddy, Irlanda. Delegația Colegiului „Mihai Eminescu” Bacău a fost compusă din coordonatorul de proiect, dir.adj.prof. Andrioaie Ana-Maria, ing. Filioreanu Cristian și elevul Pâslaru George din clasa a XI-a E.

Agenda de lucru a cuprins: întâlnire cu directorul și vizitarea școlii, întâlnire cu domnul Gary Lowe, reprezentant al Departamentului pentru Afaceri din Galway, precum și un program artistic de cântece și dansuri irlandeze.

Delegația Colegiului „Mihai Eminescu” Bacău a avut o misiune complexă care a constat în:

– prezentarea unui fișierul PPT care conține interpretarea celor 12 chestionare aplicate de către elevi asupra pieței de muncă locale, acest fișier PPT fiind expus de către elevul Pâslaru George.

– prezentarea atelierului de lucru cu titlul „Ethics in the Workplace” de către coordonatorul de proiect, dir.adj.prof. Andrioaie Ana-

Maria, și de către elevul Pâslaru George. Acest atelier de lucru, conținând mini-filmul cu titlul „Caught in the Act”, a fost realizat de către cei 10 elevi care implementează proiectul la nivelul Colegiului „Mihai Eminescu” Bacău.

– prezentarea celui de-al doilea atelier de lucru cu titlul „Copyright and Trademarks” de către ing. Filioreanu Cristian.

În vederea înființării mini-companiilor, școala gazdă, Glenamaddy Community School, a organizat sesiunea de brainstorming cu titlul „Idea Generation”. Odată ce s-a ajuns la un consens în privința profilului mini-companiilor, școala gazdă a pus la dispoziția participanților modele de documente de înregistrare a unei companii precum și un model de plan de afaceri, completate în cadrul companiilor deja formate. De asemenea, Glenamaddy Community School a facilitat elevilor lucrul în laboratorul de informatică pentru a simula ținerea contabilității în programul Excel.

Certificatele de participare la activitatea transnațională de învățare, predare și formare au fost înmânate de către domnul Michael Fitzmaurice, absolvent al școlii și, în prezent, deputat în Parlamentul Republicii Irlanda.