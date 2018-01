Codul portocaliu de vânt şi ninsoare pentru judeţele din Moldova va rămâne în vigoare până la ora 17.00, urmând ca Administraţia Naţională de Meteorologie să emită joi, la ora 22.00, o nouă informare meteo, pentru că, în continuare, în partea de vest, centru şi nord a ţării se vor semnala pe arii extinse precipitaţii, a declarat directorul general al ANM, Elena Mateescu. “Rămânem în continuare până la ora 22.00 sub incidenţa atenţionării meteorologice de cod galben, pentru că în Moldova, în Dobrogea, în nordul Olteniei şi pe arii restrânse în nordul Munteniei vor predomina ninsorile. Codul portocaliu pentru Munţii Banatului, Carpaţii Meridionali şi Carpaţii de curbură va expira la ora 20.00 şi viteza vântului la rafală în aceste zone va depăşi 80-90 de km/ oră până spre 120-140 de km/oră, viscolind ninsoarea şi troienind zăpada. Vizibilitatea va fi una redusă, în continuare sub 50 de metri, iar codul portocaliu pentru judeţele din Moldova, Iaşi, Vaslui, Vrancea, Galaţi, Tulcea şi zona joasă a judeţelor Neamţ şi Bacău va rămâne în vigoare până la ora 17.00 pentru că aici intensificările de vânt se vor menţine, vor fi în continuare susţinute 75-85 de km/oră şi temporar va ninge viscolit”, a declarat Elena Mateescu la videoconferinţa cu prefecţii organizată la nivelul MAI. Directorul general la Administraţia Naţională de Meteorologie a precizat că, joi, la ora 22.00, vor fi actualizate mesajele meteorologice şi va fi emisă o informare meteorologică, “pentru că, în continuare, în partea de vest, centru şi nord a ţării se vor semnala pe arii extinse precipitaţii, izolat în rest”. “Vor fi ploi în Banat, Crişana, Oltenia, precipitaţii mixte în Maramureş, ninsori în restul ţării. Vântul va avea intensificări în special în vestul, nord-vestul şi centrul ţării, precum şi la munte. Pentru zona de munte vom menţine în continuare codul galben şi pe parcursul nopţii pentru mâine (vineri – n.r.). Pentru sâmbătă vom avea în continuare un aspect de vreme închisă cu ploi în sud, centru, est şi izolat în rest. La munte şi în partea de nord a ţării va ninge, vântul din nou va prezenta intensificări în sud, est şi la munte unde vor fi posibile, din nou, situaţii de spulberare a zăpezii. Şi, de asemenea, sfârşitul de săptămână, pentru duminică, din nou aria precipitaţiilor se va putea extinde dinspre partea de vest a ţării şi este posibil să cuprindă toată ţara. Vom actualiza toate mesajele meteorologice şi vor fi transmise în timp util”, a mai spus Mateescu. AGERPRES 18 SHARES Share Tweet

