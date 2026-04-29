CNIR a scos la licitație contractul de supervizare pentru Drumul Expres Bacău – Piatra Neamț, estimat la aproape 90 milioane lei

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a lansat licitația pentru serviciile de supervizare a lucrărilor la Drumul Expres Bacău – Piatra Neamț, contract estimat la o valoare cuprinsă între 74,3 milioane și 87,77 milioane de lei, fără TVA. Proiectul reprezintă una dintre principalele investiții de infrastructură rutieră din zona Moldovei.

Potrivit anunțului publicat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice, termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 8 iunie 2026, ora 15:00. Contractul de supervizare va avea o durată totală de 112 luni și va acoperi toate etapele proiectului, de la proiectare și execuție până la perioada de garanție și recepția finală.

Conform documentației, implementarea proiectului este structurată în mai multe faze: 12 luni pentru proiectare, 36 de luni pentru execuția lucrărilor, 60 de luni pentru perioada de garanție și încă patru luni pentru închiderea contractului și recepția finală. Semnarea contractului de supervizare este însă condiționată de asigurarea finanțării și de atribuirea contractului pentru proiectarea și execuția drumului expres.

Contractul pentru proiectarea și execuția Drumului Expres Bacău – Piatra Neamț a fost atribuit unei asocieri conduse de compania Danlin XXL. Decizia a fost contestată de mai multe firme, însă Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor a respins toate contestațiile, ceea ce a permis continuarea procedurilor.

Drumul Expres Bacău – Piatra Neamț va avea o lungime de aproximativ 51 de kilometri și va asigura legătura municipiului Piatra Neamț cu Autostrada Moldovei A7. Proiectul include 30 de structuri – poduri, pasaje și viaducte – cu o lungime totală de circa 16 kilometri. Două dintre viaducte vor depăși 1.000 de metri, cel mai lung având 1.072 de metri. De asemenea, sunt prevăzute cinci noduri rutiere, la conexiunea cu A7, Racova, Podoleni, Săvinești și Piatra Neamț, precum și spații de servicii și un centru de întreținere și coordonare.

Durata estimată pentru realizarea investiției este de 48 de luni, iar perioada de garanție va fi de cinci ani. Proiectul este propus pentru finanțare prin Programul Transport 2021–2027, valoarea totală fiind estimată la peste 9,13 miliarde de lei, inclusiv TVA. Contribuția Uniunii Europene ar urma să acopere 40% din valoarea eligibilă, restul fiind suportat de la bugetul de stat.

Potrivit CNIR, criteriile de atribuire includ punctaj suplimentar pentru constructorii care angajează forță de muncă din județele Bacău și Neamț. Estimările arată că aproximativ 1.800 de persoane ar putea fi implicate în lucrările de construcție.

Compania Danlin XXL, desemnată câștigătoare pentru execuția lucrărilor, este un constructor din județul Neamț, cu aproximativ 484 de angajați. Firma a raportat o cifră de afaceri de peste 560 milioane de lei și un profit net de aproximativ 154 milioane de lei. Deși nu a mai realizat proiecte majore de infrastructură de acest tip, compania a participat la mai multe licitații pentru autostrăzi și drumuri expres și are experiență în lucrări rutiere la nivel regional. În Sistemul Electronic de Achiziții Publice, societatea este încadrată la categoria companii medii, iar ca reprezentant este indicat Dan Amurăriței.