Continuând seria recuperărilor marilor personalităţi ale culturii băcăuane, Asociaţia “Conştiinţa Europeană” (preşedinte Emilian Berceanu) şi Chromatique Photo Studio and Art Gallery (manager Ovidiu Ungureanu) au prezentat documentarul „Clipa în care lumea a spus DADA”, un film despre Tristan Tzara şi Mişcarea DADA. Premiera a avut loc vineri, 8 noiembrie, la ora 15.00, la Galeriile de Artă “Alfa”, Bacău.

Filmul face parte dintr-un proiect mai larg, realizat cu sprijinul financiar al Consiliului Judeţean, până acum fiind realizate documentarele despre pictori băcăuani şi acum doi ani, unul despre sculptorul George Apostu.

Scenariul aparţine lui Emilian Berceanu, muzeograf la Muzeul “George Enescu” Tescani, filmările, regia de montaj şi montajul sunt semnate de Ovidiu Ungureanu şi colaboratorii săi.

Înainte de proiecţia filmului, a vorbit publicului prezent Dionis Puşcuţă, artist plastic: “Muzeul de Artă din Bacău a colaborat la mai multe proiecte cu Ovidiu Ungureanu, artist vizual, membru al Uniunii Artiştilor Plastici, Filiala Bacău, cât şi cu Emil Berceanu. În 2016 am avut un proiect DADA, o expoziţie la Muzeul de Artă, apreciată şi de acad. Răzvan Theodorescu, aflat în trecere, deschisă apoi şi la Galeria “Geneza” din Moineşti, locul de naştere al lui Tristan Tzara. Împreună cu Ovidiu am realizat şi un album “Ateliere băcăuane”, dublat şi de o expoziţie cu lucrări ale unor artişti băcăuani. Documentarul “Clipa când lumea a spus DADA” este o frumoasă realizare dedicată unui mare om de cultură, un iniţiator al unei mişcări artistice care a impresionat lumea şi a dat un nou sens creaţie literare”, a spus Dionis Puşcuţă.

La realizarea documentarului au colaborat artiştii plastici Mihai Sârbulescu (Bucureşti), Valeriu Şuşnea (Buzău), Ovidiu Ionescu (Bucureşti), Pablo Rodrigues (Spania), Simona Năstac (Anglia). Vocea aparţine regizorului Dumitru Lazăr Fulga.

“Este o ideea mai veche pe care încercăm treptat-treptat să o punem în practică: realizarea unor documentare prin care să promovăm personalităţile băcăuane, iar Tristan Tzara este una de anvergură care s-a născut în judeţul Bacău. Am reuşit ca după o jumătate de an de muncă, de documentare, cea mai dificilă etapă, de filmări în mai multe locuri, apoi montajul, traducerile în engleză, să prezentăm publicului acest documnetar care, credem noi, adaugă câte ceva la patrimoniul cultural al Bacăului, la mişcarea DADA şi ce a însemnat Tzara pentru cultura noastră şi cea mondială, însă mai puţin cunoscut la el acasă. Am lucrat foarte bine, am colaborat foarte bine cu Ovidiu Ungureanu, un profesionist al genului, împreună cu echipa lui”, ne-a spus şi Emilian Berceanu.

Fiecare participant la premiera filmului a primit câte un DVD.

“Mă bucur că a reuşit să finalizăm acest proiect. A fost o muncă frumoasă, dificilă, am filmat în mai multe locuri, la Moineşti, Tescani, Bucureşti, Bacău. Zeci de ore ne-a luat montajul, înregistrarea vocilor, titratul în engleză, deoarece filmul va avea o circulaţie internaţională. Suntem mulţumiţi, întreaga echipă, că am fost sprijiniţi de instituţiile la care am apelat, mulţumim, de asemenea, artiştilor care au devenit «subieţii» noştri în film şi, nu în ultimul rând, Consiliului Judeţean pentru sprijinul financiar, de altfel, beneficiarul acestui documentar”, ne-a declarat şi Ovidiu Ungureanu.

În final am stat de vorbă şi cu Ovidiu Ionescu, artist plastic, cadru didactic la Universitatea de Artă Bucureşti, invitat la premiera documentarului.

“Am fost inclus în acest documentar astă vară, când am fost în Tabăra de Creaţie de la Tescani. Am răspuns atunci solicitării realizatorilor de a-mi exprima opiniile despre fenomenul DADA şi Tristan Tzara, un subiect drag mie. Este o iniţiativă foarte bună, realizarea este de excepţie, astfel că DVD-ul poate lua drumul pieţei, trebuie promovat şi, în opinia mea, va rămâne în istorie. Două entităţi private, doi tineri, au reuşit să facă o treabă foarte bună. Felicitări!”