Cleja: Festivalul sfinților

Proiect educațional „Sfinții, prietenii lui Dumnezeu și ai copiilor”, proiect inițiat și coordonat de Școala Gimnazială Cleja , Parohia Romano – Catolică „Sf. Francisc de Assisi” Cleja și Clubul HoltIS 133 de la Școala Gimnazială Cleja, proiect ajuns la ediția a XIII-a.

Este un proiect de suflet, devenit tradiție, care îndeamnă la frumos, la sfânt și la „a fi împreună”.

Un proiect care primește curaj și susținere de la conducerea școlii, de la cadrele didactice și întreg personal al școlii, de la preoții parohiei, dar și de la preoții din comună, de la părinți și autorități, de la toți cei care doresc să trăiască alături de copii, frumusețea divină. De 1 noiembrie, elevii participă la acest proiect, la început mai timid, dar…intrând în personajul sfinților pe care îi reprezintă, devin mai siguri pe ei. Mă bucur enorm că s-a implementat această tradiție, că dorința mea și a celor din jur prinde contur, mă bucur că încă sunt copii care doresc să transmită frumosul din sufletul lor.

Anul acesta au venit din Paradis, 22 de sfinți (Carlo Acutis, Simon Petru, Iosif, Renata, David, Brigitta, Filip Neri, Lucia, Ecaterina de Siena, Nicolae, Tereza de Calcutta, Izabela, Agatha, Miruna, Lucian, Felix de Nola, Rita de Cascia, Augustin din Hipona, Sara, Elena, Larisa și Ana), dar nu au venit singuri, ci însoțiți de cei cinci îngeri: Izabela Leghede , Andreea Antal, Voidoc Ana , Andreea Benchea și Cosmin Hogea). De asemenea, au fost însoțiți de trei persoane deosebite.. Delia Laslau , Delia Biliboc și Cosmin Benchea, care au fost alături de ei pe tot parcursul prezentării.

Mulțumirea noastră se îndreaptă în mod deosebit spre doamna directoare Minodora Dramba , spre părintele paroh Aenoaei Valy , spre părintele vicar Laurențiu-Daniel Timaru , spre doamnele profesoare Vasilica Irimia , Dana Pruteanu , spre doamna contabila Istoc Alina, spre doamna bibliotecară Câtea Crina, care au fost alături de noi prin susținere, încurajare, și participare la momentul transmis de copii. Mulțumesc în mod deosebit unei tinere artiste care a pictat benerul care a putut fi admirat în sală, ea este Adela Pal , o tânără prin a cărei degete curge talent. De asemenea, mulțumiri Ștefania Hodorog, pentru tot ajutorul! Mulțumesc Delia B. , Delia L. și Cosmin B.! Mulțumesc tinerilor și copiilor care au ajutat la decorarea sălii, care a fost minunat!

Mulțumiri maxime, voluntarilor Clubului HoltIS 133, părinților, autorităților, tuturor celor care au fost prezenți la festival. Dar, cele mai muuuulte aplauze și felicitări, datorăm vouă, dragi copii!!! Voi ați fost cei care ați făcut ca ziua să fie mai frumoasă, mai plăcută, mai plină de sens! Vă doresc să întâlniți în viață doar frumos, bun, senin și multă prețuire! Ați fost la înălțime! Mii de mulțumiri tuturor care ați fost alături de noi în această zi superbă! Din partea mea….mii de îmbrățișări!

Prof. religie Angelica Șarig