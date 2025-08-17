Claudiu Târziu: „Se ucide cu premeditare învățământul vocațional din România. Cer explicații ministrului Educației, Daniel David!”

Claudiu Târziu, europarlamentar și președinte al partidului Acțiunea Conservatoare, trage un semnal de alarmă public asupra distrugerii sistematice a învățământului vocațional din România și cere explicații urgente ministrului Educației, Daniel David.

„Ceea ce se petrece acum, în tăcere, sub ochii noștri, este o crimă culturală. În România se pune lacătul pe școlile vocaționale – acele sanctuare unde copiii talentați primesc șansa unică de a-și împlini destinul. Oficial, ni se spune că nu se închide nimic. Neoficial, se sufocă tot ceea ce a mai rămas viu și valoros într-un învățământ și așa fragil”, declară Claudiu Târziu.

Școli de tradiție împinse către desființare

Comasările operate de Ministerul Educației amenință existența instituțiilor cu tradiție și prestigiu, precum:

🎭 Liceul de Coregrafie „Floria Capsali” – o emblemă a dansului românesc;

🎶 Școala Gimnazială de Arte „Iosif Sava” – un simbol al excelenței muzicale;

și multe alte instituții vocaționale de renume.

„Rezultatul acestor decizii este previzibil: copiii talentați sunt împinși spre abandon, profesorii de specialitate sunt marginalizați, orele de vocație dispar rând pe rând, iar performanța devine privilegiul exclusiv al celor bogați”, avertizează președintele Acțiunii Conservatoare.

„Se taie din viitor, nu din buget”

Claudiu Târziu subliniază că învățământul vocațional este singura șansă reală pentru copiii talentați proveniți din familii fără resurse materiale:

„Un copil talentat dintr-un sat sau dintr-un cartier sărac nu are altă șansă decât o școală vocațională. Dacă îi luați această șansă, îi frângeți aripile și îi furați viitorul. O națiune care își lasă copiii talentați să piară în anonimat se condamnă singură la dispariție.”

„Educația nu este o cheltuială, este cea mai sigură investiție. Prin aceste politici, Ministerul Educației nu economisește bani, ci economisește viitor. Se taie din resursa cea mai prețioasă pe care o are România: geniul copiilor săi”, adaugă europarlamentarul.

Întrebări directe către ministrul Educației

Ca europarlamentar și lider politic, Claudiu Târziu îi cere ministrului Educației răspunsuri clare:

De ce sacrificați copiii talentați ai României?

De ce transformați educația într-un privilegiu al bogaților?

De ce loviți în domeniile care au adus României recunoaștere internațională – muzica, dansul, artele plastice?

Un politician dedicat educației și culturii

Claudiu Târziu nu vorbește doar din poziția de om politic, ci și din experiența personală. După terminarea facultății, a fost profesor titular de materii vocaționale într-un sat uitat de lume, unde a reușit să le arate copiilor că prin artă pot să viseze și să ajungă mai departe decât își imaginau.

Totodată, în calitate de jurnalist, Claudiu Târziu a apărat constant valorile culturale și educaționale românești, fiind o voce puternică împotriva celor care încearcă să distrugă tradiția și excelența.

„România nu își permite să devină o țară fără artiști, fără creatori, fără excelență. România nu își permite să devină o țară fără viitor. Eu nu voi tăcea și chem alături de mine pe toți românii care cred în egalitatea de șanse și în dreptul fiecărui copil de a-și urma vocația”, a conchis Claudiu Târziu.