Claudiu Târziu: Educația nu este opțională. Nici pentru stat, nici pentru familie!

România se confruntă cu una dintre cele mai grave crize sociale din ultimele decenii, avertizează Claudiu-Richard Târziu, europarlamentar ECR, și președinte al partidului Acțiunea Conservatoare. Într-o declarație fermă, acesta subliniază că educația trebuie considerată o prioritate de siguranță națională, nu o temă facultativă de campanie sau un domeniu al experimentelor ideologice.

⁠„România este lovită din plin de o catastrofă socială tăcută, cu efecte greu de estimat pe termen mediu și lung. Nivelul de pregătire teoretică și profesională a populației scade alarmant, în condițiile în care țara noastră înregistrează cea mai mare rată de părăsire a sistemului de educație din Uniunea Europeană. Aproximativ jumătate dintre elevii de liceu sunt analfabeți funcțional, iar 1% din populația României este complet analfabetă”, a declarat Claudiu Târziu.

Potrivit liderului Acțiunii Conservatoare, reformele superficiale din ultimii 35 de ani au adus învățământul românesc pe marginea prăpastiei. Fiecare ministru a venit cu propria viziune, fără o strategie coerentă pe termen lung, iar efectele se văd astăzi: scăderea drastică a competențelor elevilor, prăbușirea prestigiului meseriilor și o piață a muncii blocată de lipsa de specialiști.

„Astăzi nu ne mai permitem să facem experimente pe socoteala generațiilor viitoare. Avem un deficit major de meseriași, muncitori calificați și specialiști care paralizează tot mai mult piața muncii și instituțiile statului. Educația nu este un moft. Este fundamentul civilizației și garanția viitorului nostru ca națiune”, a adăugat Târziu.

Educația – prioritate de siguranță națională

Claudiu Târziu afirmă că statul trebuie să transmită un semnal clar: educația nu este opțională. Abandonul școlar înainte de finalizarea ciclului obligatoriu trebuie privit ca o problemă gravă de responsabilitate familială și socială.

„Responsabilitatea pentru școlarizarea copilului revine în totalitate familiei și aparținătorilor legali, dar statul are obligația de a sprijini concret acele familii care nu dispun de resursele minime pentru a-și trimite copiii la școală. Educația nu poate fi o loterie socială – ea trebuie garantată pentru fiecare copil român, indiferent de mediul din care provine”, a subliniat liderul conservator.

Două măsuri esențiale pentru stoparea declinului educației

Pentru a opri degradarea continuă a sistemului educațional, Claudiu Târziu propune două măsuri radicale, dar realiste și absolut necesare:

1.⁠ ⁠Instituirea „coșului minim pentru elevi”

Autoritățile locale ar trebui să asigure, de două ori pe an, un set minim de bunuri copiilor din familii defavorizate: haine, încălțăminte și rechizite școlare.

Această măsură ar elimina una dintre principalele cauze ale abandonului școlar – sărăcia extremă – și ar asigura condiții decente pentru participarea la educație.

⁠„Niciun copil nu trebuie să lipsească de la școală pentru că nu are pantofi sau ghiozdan. Coșul minim pentru elevi este o investiție mică pentru stat, dar uriașă pentru viitorul unei generații”, a declarat Târziu.

2.⁠ ⁠Suspendarea temporară a tuturor facilităților fiscale și ajutoarelor sociale pentru familiile care tolerează abandonul școlar

Dacă un elev minor abandonează nemotivat cursurile și nu își încheie situația școlară pe un semestru, unitatea de învățământ va notifica autoritățile locale, care vor suspenda toate formele de sprijin financiar oferite familiei respective.

Sancțiunile pot fi ridicate doar după reînscrierea elevului la școală.

⁠„Ajutoarele sociale trebuie să sprijine responsabilitatea, nu indiferența. Nu putem finanța pasiv neglijența față de educația copiilor. Este o datorie morală și națională să restabilim respectul față de școală și valoarea efortului”, a subliniat Claudiu Târziu.

Educația – investiție vitală pentru viitorul României

În încheiere, președintele Acțiunii Conservatoare atrage atenția că România nu mai are timp de reforme superficiale sau de negocieri sterile.

„Suntem condamnați să recuperăm rapid decalajul față de statele dezvoltate din Uniunea Europeană. Educația și formarea profesională nu sunt cheltuieli opționale, ci investiții vitale pentru siguranța națională. Viitorul României se joacă acum, în fiecare clasă, în fiecare sat, în fiecare familie. Școala trebuie să redevină centrul de greutate al comunității și sursa de demnitate pentru fiecare român”, a concluzionat Claudiu Târziu.