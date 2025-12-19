Claudiu Târziu critică dur bilanțul Comisiei von der Leyen la un an de mandat

Claudiu-Richard Târziu, europarlamentar ECR, a lansat un atac ferm la adresa conducerii Comisiei Europene, cu ocazia împlinirii primului an de mandat al celei de-a doua Comisii prezidate de Ursula von der Leyen, marcat pe 1 decembrie.

Într-o declarație publică, Târziu afirmă că, după perioada de instabilitate generată de pandemie și după controversatele achiziții comune de vaccinuri, proiectul european continuă să se îndepărteze de principiile fundamentale pe care a fost construită Uniunea Europeană. Potrivit europarlamentarului, valorile esențiale – pacea, prosperitatea, libertatea și credința – sunt tot mai mult abandonate în favoarea unor politici ideologice care afectează direct cetățenii.

Claudiu Richard Târziu acuză Comisia Europeană că promovează bugete „construite după ideologii, nu după realități economice”, politici care ar conduce la sărăcirea populației și la slăbirea economiilor naționale. În același timp, acesta avertizează asupra impunerii unei culturi digitale care, în opinia sa, restrânge drepturile și libertățile fundamentale ale europenilor.

Un punct central al criticilor îl reprezintă agricultura. Europarlamentarul susține că, sub actuala conducere, Europa își neglijează fermierii și pune în pericol securitatea alimentară prin reducerea finanțării destinate acestui sector strategic. Totodată, obiectivele de mediu impuse statelor membre sunt catalogate drept „absurde”, fiind considerate o povară suplimentară care împinge economiile naționale spre declin.

Târziu atrage atenția și asupra unei presupuse erodări a suveranității statelor membre, afirmând că identitatea acestora este „atacată și anulată” prin politicile promovate de Comisia Europeană. Din această perspectivă, bilanțul primului an de mandat al Comisiei von der Leyen este, în opinia sa, incompatibil cu viziunea conservatoare asupra proiectului european.

„Ursula von der Leyen pilotează proiectul european într-o direcție contrară intereselor statelor și cetățenilor, mai ales ale conservatorilor și patrioților”, a declarat europarlamentarul român, concluzionând că schimbarea de direcție a Uniunii Europene nu este posibilă fără o schimbare de conducere.

În final, Claudiu Richard Târziu susține că „salvarea Europei începe cu plecarea echipei von der Leyen de la conducerea Comisiei Europene”, mesaj care se înscrie într-o linie de opoziție fermă față de actuala arhitectură decizională de la Bruxelles.

„Nu putem accepta standarde duble. Europa nu trebuie să devină piață de desfacere pentru produse ieftine, fără control, în timp ce fermierii noștri sunt sufocați de reglementări. Acordul UE–Mercosur, așa cum este acum, nu protejează nici consumatorii, nici fermierii și nici interesele României. Mă voi opune ferm ratificării lui”, a concluzionat Claudiu Târziu.

Articol finanțat de Grupul Conservatorilor și Reformiștilor (ECR) din Parlamentul European