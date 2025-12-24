Claudiu Târziu avertizează la Strasbourg: Europa, vulnerabilă din punct de vedere sanitar din cauza dependenței de piețele externe

Claudiu-Richard Târziu, europarlamentar ECR, a intervenit în plenul Parlamentului European, reunit la Strasbourg, în cadrul dezbaterii privind impactul situației geopolitice asupra pacienților europeni și asupra accesului acestora la medicamente. Oficialul român a atras atenția asupra unei vulnerabilități majore a Uniunii Europene: dependența structurală de piețele externe pentru aprovizionarea cu medicamente esențiale.

În intervenția sa, Claudiu Richard Târziu a subliniat că securitatea sanitară a Europei este serios afectată de contextul geopolitic actual, în condițiile în care ingredientele farmaceutice active sunt procurate, în mare parte, din China și India. Această realitate transformă pacienții europeni în „actori pasivi” în fața disfuncționalităților și sincopelor din lanțurile globale de aprovizionare, cu efecte directe asupra accesului la tratamente vitale.

Europarlamentarul a făcut referire la Pachetul Farmaceutic European, lansat de Comisia Europeană ca răspuns la problema penuriei de medicamente. Deși documentul recunoaște oficial existența acestei crize, Claudiu Richard Târziu consideră că măsurile propuse sunt insuficiente și nu atacă rădăcina problemei.

„Cauzele fundamentale ale penuriei nu sunt rezolvate: costurile excesive și reglementările administrative tot mai dure au determinat producătorii de medicamente să își mute capacitățile de producție în regiuni mai puțin restrictive”, a explicat acesta în fața colegilor eurodeputați.

În opinia sa, fără o strategie clară de stimulare a revenirii producției farmaceutice pe teritoriul Uniunii Europene, Pachetul Farmaceutic nu va aduce nici beneficii reale pentru pacienți, nici o creștere a securității medicale a Europei.

Într-o notă critică la adresa abordărilor ideologice, Claudiu Richard Târziu a concluzionat că politicile progresiste nu pot substitui soluțiile concrete din domeniul sănătății. „Dacă doctrina progresistă ar putea vindeca afecțiuni medicale, Uniunea Europeană ar avea cei mai sănătoși cetățeni din lume. Dar în lumea reală, suntem datori să dăm prioritate vieții, nu utopiilor ideologice”, a declarat europarlamentarul român.

Intervenția sa readuce în prim-plan necesitatea unei politici industriale și sanitare pragmatice, capabile să reducă dependențele externe și să protejeze sănătatea cetățenilor europeni într-un context geopolitic tot mai instabil.

Articol finanțat de Grupul Conservatorilor și Reformiștilor (ECR) din Parlamentul European