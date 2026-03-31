CINE DRAMA „320 de elevi, 11 ore de teatru și film: Buhuși a găzduit cel mai mare concurs de profil din județ”

Cel mai mare concurs de teatru şi scurtmetraje pentru elevi din județ a avut loc sâmbătă, 28 martie, la CEM Buhuşi. Concursul Cine Drama, ajuns la ediția a III-a, se află în calendarul proiectelor de educație extrașcolară interjudețean, fără finanțare, la poziția a 14.

Organizatorii, Palatul Copiilor Bacău, filiala Buhuși și asociațiile „Pasul lui Atlas” de la Iaşi şi „Artă, Cultură şi Natură” din Buhuși, au avut grijă de toate aspectele organizatorice astfel încât toți cei peste 320 de elevi înscriși în concurs să beneficieze de toate condițiile, fără nicio taxă de participare. Concursul a avut mai multe secțiuni: teatru, scurtmetraje, teatru în limba engleză și teatru cu participare indirectă pentru instituțiile de distanță. Au fost acordate premii respectând limitele propuse de ISJ astfel încât numărul de premii acordate să nu depășească o cotă din numărul de participanți.

La secțiunea de scurtmetraje, în urma jurizării, s-au oferit următoarele premii:

Secțiunea imagine a fost câștigată de filmul „27 Martie” realizat de Beraru Gabriel şi Hăndrăgel Maria de la Colegiul Național „Petru Rareş” – Suceava, profesor coordonator Ieremia Viorel.

Secțiunea scenariu a fost câștigată de filmul „Câte-n lună și-n stele” realizat de Covrig Ema de la Palatul Copiilor Vaslui, profesor coordonator Gheorghe Adrian Viorel.

Secțiunea actorie revine elevei Eremia Cezara de la Colegiul Național „Ferdinand I” din Bacău pentru rolul din scurtmetrajul „Off script”.

La categoria film au fost acordate trei mențiuni:

Mențiune pentru filmul „Chasing Silence” de Lorenz Titus şi Bozogan Zolt de la Clubul Copiilor Sighişoara, profesor coordonator Fodor Levente.

Mențiune pentru filmul „Vocea Din Umbră” de Nicoleta Pascalini de la Asociația Breasla Actorilor, Moineşti, profesor coordonator Alexandru Floroiu.

Mențiune pentru filmul „Chirița” de Păduraru Rareş Andrei şi Teirău Lunca Andrei de la Colegiul Național „Vasile Alecsandri” – Bacău, profesor coordonator Constantinescu Anca Elena.

Locurile I, II şi III la secțiunea film de scurtmetraj:

Locul III a ajuns la Suceava pentru scurtmetrajul „Acolo unde liniștea se aude” realizat de Beraru Gabriel şi Hăndrăgel Maria de la Colegiul Național „Petru Rareş” Suceava, profesor coordonator Ieremia Viorel.

Locul II merge la București pentru filmul „Aproape Mereu” realizat de Bodea Marian Ştefan Lucian de la Liceul Media București, profesori coordonatori Otilia Osiac şi Adrian Zăvoianu.

Locul I la secțiunea film de scurtmetraj este câștigat de scurtmetrajul RUNE realizat de Ana Zaharia de la Clubul Copiilor Buhuşi, profesor coordonator Stefan Zaharia. Filmul câștigător poate fi urmărit pe pagina de Facebook a concursului Cine-Drama.

La secțiunea cu participare directă, pe scena de la CEM Buhuşi au urcat 166 de copii iar concursul, la cele trei secțiuni: primar, gimnaziu şi liceu, a durat peste 10 ore, un adevărat maraton de teatru pentru concurenți dar şi pentru juriu. Juriul secțiunii teatru a fost format din Alin Neculai Țugui, student şi fost elev al cercului de teatru, actrița Paula Niculescu de la ”Teatrul Tineretului” din Piatra Neamț, profesoara Elena Daniela Mihai, director al Liceului Teoretic „Ion Borcea” Buhuşi şi președinte al juriului actrița Corina Grigoraș de la „Teatrul Tineretului” din Piatra Neamț.

La secțiunea nivel primar s-au acordat următoarele premii:

Premiul I a revenit trupei Breasla Jr. cu piesa „Când poveștile dispar” după „Viața ca o poveste” de Sânziana Popescu, de la Asociația Breasla Actorilor, profesor coordonator Alexandru Floroiu.

Premiul II a fost acordat trupei Studioul de Teatru cu piesa „Lecția de zbor şi cor pentru puiul de cocor” de Cristian Pepino, de la Palatul Copiilor Buzău, profesor coordonator Adrian Constantin. Tot premiul II se acordă trupei Teatru Fain Pici din Bacău cu piesa „Eu și colega de bancă”, coordonator Neagu Alina.

Premiul III a revenit trupei Cortina Veselă cu spectacolul „Muzicanții din Bremen” după frații Grimm, de la Şcoala Gimnazială „Ştefan Cel Mare” Buhuşi, profesor coordonator Gabriela Hogea.

Au mai primit mențiuni: trupa DRAMATRICKS JR. cu piesa „Selfie cu oglinda” de Ştefan Zaharia, de la Clubul Copiilor Buhuşi, profesor coordonator Ştefan Zaharia, şi Toader Ilinca pentru rolul „păpuşa blondă” din spectacolul „Lecția de zbor şi cor pentru puiul de cocor” de Cristian Pepino, de la Palatul Copiilor Buzău, profesor coordonator Adrian Constantin.

La secțiunea nivel gimnazial – monologuri s-au acordat următoarele premii:

Premiul I a revenit elevei Niță Ecaterina pentru monologul „Maricica Tunsu” din „Opinia Publică” de Aurel Baranga, de la Palatul Copiilor Iaşi, profesor coordonator Martinică Bianca.

Premiul II a fost acordat elevei Ailincai Iulia-Alicia pentru personajul doamna Abracadabrantă de I.L. Caragiale, de la Asociația Breasla Actorilor, profesor coordonator Alexandru Floroiu.

Premiul III a revenit elevei Bianca Său pentru monologul „Logica de adult” de Ştefan Zaharia, de la Clubul Copiilor Buhuşi, profesor coordonator Ştefan Zaharia.

Au mai primit mențiuni: Maria Călcăianu pentru rolul „Nina” din „Pescăruşul” de Cehov, de la Clubul Copiilor Buhuşi, profesor coordonator Ştefan Zaharia, şi Alexandra Mihaela Iamandei cu piesa „eu şi tricoul meu”.

La secțiunea nivel gimnazial – teatru şcolar s-au acordat următoarele premii:

Premiul I a revenit trupei Trupa Magică cu piesa „Întâlnire cu surprise” (creație proprie), de la Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Buhuşi, profesor coordonator Ernestina Dochia.

Premiul II a fost acordat trupei Dramatricks Junior cu piesa „Citeşte şi tu ceva” (adaptare), de la Clubul Copiilor Buhuşi, profesor coordonator Ştefan Zaharia.

Premiul III a revenit trupei Trupa Personajelor cu piesa „Take, Ianke şi Cadâr” (adaptare), de la Clubul Copiilor Buhuşi.

A primit mențiune trupa Eminescienii cu piesa „Ce duet minunat!”, de la Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Buhuşi, profesor coordonator Oana Mălinici.

La secțiunea nivel liceal – monologuri s-au acordat următoarele premii:

Premiul I a revenit elevului Neagu Mihai pentru monologul „Ciprian Porumbescu” de Alexandru Floroiu, de la Asociația Breasla Actorilor – Moineşti, profesor coordonator Alexandru Floroiu.

Premiul II a fost acordat elevei Carp Teodora pentru personajul Zița din „O noapte furtunoasă” de I.L. Caragiale, de la Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” Iaşi, profesor coordonator Ana Hegyi.

Premiul III a revenit elevei Popa Lavinia pentru monologul Placidiei din „Teatrul comic” de Carlo Goldoni, de la Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” Iaşi, profesor coordonator Ana Hegyi.

Au mai primit mențiuni: Izabela Buftea cu monologul „La cimitir”, de la Clubul Copiilor Buhuşi, profesor coordonator Ştefan Zaharia, şi Radu Andreea pentru monologul bucătăresei din „Clinica” de Adrian Lusting, de la Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” Iaşi, profesor coordonator Ana Hegyi.

La secțiunea nivel liceal – teatru şcolar s-au acordat următoarele premii:

Premiul I a revenit trupei Teen Act cu piesa „Până la 1000”, de la Colegiul Național „Ferdinand I” – Bacău.

Premiul II a fost acordat trupei Trupa ŞOC cu piesa „Nu te juca cu dracul” de Jacob Negruzzi, de la Atelierul de voce şi teatru „Mellody” Botoşani, profesor coordonator Mirela Mihai.

Premiul III a revenit trupei THALIA cu piesa „Cine mi-a furat replica?” (creația trupei), de la Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” Oneşti, profesori coordonatori Boroş Veronica şi Maximiliana.

Au mai primit mențiuni: trupa Solaris cu piesa „Oscar şi Tanti Roz” de Eric Emmanuel Schmitt, de la Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” Iaşi, profesor coordonator Ana Hegyi; trupa Studioul de Teatru cu piesa „Mobilă şi durere” de Theodor Mazilu, de la Palatul Copiilor Buzău, profesor coordonator Constantin Adrian; şi trupa Dramatricks cu piesa „Stația 7”, de la Clubul Copiilor Buhuși, profesor coordonator Ştefan Zaharia.

Trofeul special al concursului, Trofeul Maria Teslaru, a fost câștigat de trupa ProARTIS Dorohoi cu piesa „Piesa fără nume” (creație proprie), de la Şcoala Populară de Arte „George Enescu” Botoşani – secția actorie Dorohoi, profesor coordonator Mirela Mihai.

Secțiunea teatru – limba engleză

O noutate a ediției a III-a a fost secțiunea de teatru în limba engleză, la nivel liceal, la care s-au înscris 8 momente. S-au acordat Premiile I, II şi III şi o mențiune.

Premiul I a revenit elevei Ana Zaharia pentru monologul „Living Fabric”, de la Liceul Teoretic „Ion Borcea” Buhuşi, profesor coordonator Ioana Izabela Dănilă.

Premiul II a fost acordat elevei Ciolan Ioana Alessia pentru monologul „Misantropy”, de la Liceul Teoretic „Ion Borcea” Buhuşi, profesor coordonator Andreea Ştefana Cojocaru.

Premiul III a revenit elevului Moldovan Rafael Ştefan pentru poezia „Falling, Falling… Fallen!”, de la Clubul Copiilor Buhuşi, profesor coordonator Ştefan Zaharia.

A primit mențiune eleva Tănase Elena Sofia pentru prestaia „Neural Ramble”, de la Liceul Teoretic „Ion Borcea” Buhuşi, profesor coordonator Andreea Ştefana Cojocaru.

După concurs, în timpul jurizării, spectatorii de la CEM Buhuşi au putut asista la un spectacol de excepție organizat de cercul de teatru de la Clubul Copiilor Buhuşi. Pe scenă au cântat Riana Asandei, Daria Năsturaş şi Raul Cristian Râncu, au dansat membrele trupei Fusion Flames, iar atmosfera a devenit incendiară la recitalul traperului băcăuan RSign.

„Suntem extrem de bucuroși de participarea impresionantă din acest an. A fost un adevărat tur de forță fiind vorba de mai bine de 10 ore de teatru, multe filme, secțiunea în limba engleză care a fost o noutate, multe elemente logistice care, în final, s-au unit perfect pentru un eveniment unic, cel puțin în județ. Deja ne gândim la ediția din 2027 deoarece ne propunem să ducem concursul mai departe la nivel național. Astfel, demonstrăm că şi íntr-un orăşel mic precum Buhuşi-ul se poate face performanță. Vreau să mulțumesc sponsorilor, juriilor, profesorilor implicați şi care au dorit să colaboreze, elevilor pentru încredere, voluntarilor, oamenilor inimoși de la CEM Buhuşi, invitaților speciali de la spectacolul de gală, publicului, dar şi familiei care mă înțelege, un astfel de eveniment este energofag. Să ne revedem plini de inspirație şi la anul”, a declarat Ştefan Zaharia, organizatorul acestui eveniment regional.