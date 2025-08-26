Cinci tineri reținuți după un scandal în comuna Traian

Polițiștii Secției 6 Poliție Rurală Traian, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău, cu sprijinul colegilor de la Secția 8 Poliție Rurală Buhoci și al criminaliștilor, au reținut cinci tineri cu vârste între 20 și 29 de ani, bănuiți de comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și furt calificat.

Incidentul s-a produs pe 16 august, în apropierea unei stații de distribuție carburanți din comuna Traian. În urma unui conflict spontan, cei cinci ar fi agresat un tânăr de 23 de ani, care a avut nevoie de îngrijiri medicale.

În plus, unul dintre suspecți, un tânăr de 20 de ani, este acuzat că ar fi sustras bunuri dintr-o societate comercială aflată chiar în incinta stației.

Pe 25 august, polițiștii au pus în aplicare cinci mandate de aducere, iar cei în cauză au fost conduși la sediul poliției pentru audieri.

După administrarea probatoriului, față de cei cinci a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore. Aceștia au fost introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Bacău.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor, într-un dosar penal ce vizează lovirea sau alte violențe și furt calificat.