Acționarii companiei Aerostar Bacău au stabilit pentru anul 2018, în bugetul societății, o cifră de afaceri de 340 de milioane de lei, mai mare cu 20 de milioane față de cât s-a planificat pentru 2017. Față de veniturile totale targetate la 350,5 milioane de lei și față de cheltuielile totale ușor mai mari de 314 milioane de lei, s-a stabilit să se atingă un profit net de aproape 30 de milioane de lei, față de 27 de milioane de lei cât se estimează pentru anul în curs. Și cheltuielile de personal au fost majorate față de planul pe 2017, cu mai mult de șase milioane de lei, cheltuielile cu beneficiile angajaților fiind mai mari cu circa 4,5 milioane de lei, numai pentru tichetele de masă fiind planificate în plus față de acest an aproape trei milioane de lei. Compania a ajuns la 1.947 de salariați proprii, cu 9% mai mult decât anul trecut. Aerostar este controlată, în proporție de 71,29%, de compania Iarom București. SIF Moldova deține aici peste 15% din capitalul social, iar restul de acțiuni sunt ale unui grup eterogen de proprietari.

