CFR SA suspendă temporar circulația mai multor trenuri CFR Călători, din cauza datoriilor neplătite

Începând de marți, 21 octombrie 2025, ora 00:01, Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a anunțat suspendarea temporară a circulației mai multor trenuri operate de CFR Călători, ca urmare a neachitării la termen a datoriilor aferente Tarifului de Utilizare a Infrastructurii (TUI).

Potrivit companiei, sumele restante depășesc 100 de milioane de lei, mai exact 100.203.237,65 lei. Măsura afectează zeci de trenuri Regio și InterRegio din întreaga țară, inclusiv relații importante din Moldova, Muntenia, Transilvania și Banat.

Trenuri Regio suspendate din 21 octombrie

Printre trenurile vizate se numără:

R 5431, R 5432: Bacău – Suceava Nord și retur;

R 5539, R 5540: Pașcani – Suceava Nord și retur;

R 5568, R 5570: Botoșani – Suceava Nord și retur;

R 7035, R 7038 (din 25 octombrie): București Nord – Urziceni și retur;

R 8003, R 8005: București Obor – Fetești / Constanța;

R 5106, R 5107: Mărășești – Buzău și retur;

R 5071, R 5072: Brazi – Buzău și retur;

R 3030, R 3029: Brașov – București Nord și retur;

R 3115–3118: Timișoara Nord – Oradea și retur;

R 3126–3129: Gurahonț – Arad și retur;

R 4105, R 4106: Bistrița Nord – Cluj-Napoca și retur;

R 5002–5017: Buzău – București Nord și retur;

R 4331–4338: Oradea – Halmeu și Satu Mare – Oradea;

R 4502: Siculeni – Brașov;

R 4533, R 4536: Târgu Mureș – Războieni și retur;

R 2441–2447: Târgu Mureș – Sibiu / Teiuș;

R 2560–2568: Mediaș – Sibiu – Sighișoara.

Trenuri InterRegio afectate din 7 noiembrie

Suspendările vor continua, începând cu 7 noiembrie 2025, pentru o serie de trenuri InterRegio (IR), între care:

IR 1633, IR 1634: Brașov – București Nord;

IR 1661, IR 1662: București Nord – Iași;

IR 1571, IR 1574: București Nord – Galați;

IR 1599, IR 1590: București Nord – Drobeta Turnu Severin;

IR 1531, IR 1530, IR 1532, IR 1533: Timișoara Nord – Baia Mare / Satu Mare;

IR 1537, IR 1539: Timișoara Nord – Oradea;

IR 1743, IR 1744: Arad – Oradea;

IR 1745, IR 1746: Târgu Mureș – Cluj-Napoca.

Măsuri temporare și recomandări pentru pasageri

CFR SA precizează că măsura are caracter temporar, iar circulația trenurilor va fi reluată imediat după achitarea integrală a restanțelor de către CFR Călători.

Pentru a evita eventualele neplăceri, publicul este sfătuit să consulte înainte de călătorie:

site-ul oficial: www.mersultrenurilor.infofer.ro ;

site-urile operatorilor de transport feroviar;

informațiile afișate în stațiile de cale ferată și la casele de bilete.

CFR SA își exprimă regretul pentru inconveniențele create călătorilor și mulțumește pentru înțelegere și colaborare.