La data de 13 februarie a.c., poliţişti din cadrul Secţiei 4 Poliţie Rurală Podu Turcului au depistat în flagrant un bărbat de 41 de ani, din comuna Găiceana, în timp ce conducea un autoturism pe DJ 252.

Din verificările poliţiştilor s-a stabilit că bărbatul nu deţinea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere. Tot la data de 13 februarie a.c, în jurul orei 13.00, poliţiştii rutieri au depistat în trafic un bărbat de 57 de ani, din Bacău, în timp ce conducea un autoturism pe raza localităţii.

Cu ocazia verificărilor s-a stabilit că bărbatul avea dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice suspendat din anul 2016.

Bărbatul a fost reţinut de poliţişti pentru o perioadă de 24 de ore, urmând a fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău cu propuneri legale.

Poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul conducerii unui vehicul fără a deţine permis de conducere. Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere se pedepseşte cu închisoarea de la unu la cinci ani. La aceeaşi dată, pe DJ 252, în localitatea Găiceana, polițiștii au oprit în trafic o tânără de 19 ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism cu numărul provizoriu expirat.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat. Punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat se pedepseşte cu închisoare de la unu la trei ani sau cu amendă.

