– circa 338 tone lână vor putea fi preluate de la ciobanii băcăuani Rezultate neașteptate în programul de sprijinire a crescătorilor de oi care își vor valorifica lâna obținută de la animale. Astfel, până la termenul legal, 596 crescători de oi au ajuns la Direcția Agricolă pentru a se înscrie în programul pentru ajutorul de minimis. Articolul poate fi citit integral in editia tiparita. Click aici pentru varianta PDF 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.