Cel mai bun sfat în viață îl primești de la…frizer:  „Ține capul sus!”

Sigur. E o poantă bună, dar nu e lipsită de adevăr. Pe de altă parte, tot frizerul este cel care te pune să stai cu bărbia în piept, să-ți poată tunde bine ceafa. Am mai scris și în edițiile trecute ale ziarului nostru că… meseria e brățară de aur! Și azi continuăm să susținem acest proverb, dar într-un alt loc. Mai precis la… Frizerie în Bacău. Aici i-am cunoscut pe Nela și pe Silviu Munteanu. Amândoi sunt frizeri.

Poveștile din viață spun că nu e tocmai potrivit ca soțul și soția să lucreze în același loc. Doar că Nela și Silviu demolează această idee. „Acum nici nu pot să lucrez fără ea”, spune din capul locului Silviu. Iar Nela zâmbește… Silviu e frizer din 2002, când s-a dus la o frizerie de la Piața Centrală, la Gherasim Vasile, unul dintre cei mai buni frizeri din Bacău, după cum susține el, frizer de la care a învățat că atunci când tunzi, trebuie să-ți placă ție. „Am văzut un anunț în ziar că frizeria de la piață caută să angajeze frizer și m-am dus. Eu făcusem armata și acolo am tuns. Am făcut armata la Galbeni și acolo nu aveau frizer. Mi-am luat o mașină de tuns și am trecut la treabă. Tata mai tundea prin satul meu și am mai furat un pic de meserie. Am tuns și eu. Așa că aveam un pic de habar. Iar când m-am dus la frizeria de la piață, m-au pus la o probă și nu prea știam eu de una de alta. Am făcut probă pe unul de prin piață. Eu l-am căutat”, își amintește Silviu. Pe Nela a cunoscut-o în 2004 și a luat-o de nevastă în același an, de ziua ei, pe 6 noiembrie. Nela lucra într-un magazin iar din ianuarie 2005 a început cursurile de frizerie. „Îmi plăcea frizeria. Chiar din coplărie. Pe acasă îl mai tundeam pe bunicu…”, ne-a spus Nela, care după terminarea cursurilor de frizerie a lucrat aproape doi ani, după care a rămas însărcinată cu primul copil. Primul, pentru că apoi au mai urmat cinci. În total au cinci fete și un băiat. În altă ordine de idei, Nela nu a mai lucrat până în 2020, timp în care s-a ocupat de copii. Între timp, Silviua a mai lucrat cu alte frizerițe, care cu timpul au plecat. Iar din 2020, după perioada când a fost închis în pandemie, a revenit în activitate împreună cu Nela.

Frizerie în Bacău

Silviu a intrat în activitate în Piața Centrală ca ucenic în 2002, iar după 3 ani și-a deschis propria fizerie pe strada Buciumului unde a funcționat timp de 14 ani. Iar din 2019, din luna aprilie, a cumpărat spațiul actual de pe Iosif Cocea nr. 18, botezat… Frizerie în Bacău. Iar din mai 2020 i s-a alăturat soția. „Se zice că nimic nu e întâmplător. Atunci când faci treaba împreună, altfel se leagă lucrurile”, spune Nela, parcă dorind să contrazică tot ce am scris la început. „Avem 21 de ani de când suntem împreună și ne-am învățat unul cu altul.Când unul este nervos celălalt știe să cedeze… ne cunoaștem foarte bine”, susține Silviu.

Clientela

În ultimul timp, frizeriile și saloanele de păr s-au înmulțit foarte tare și nu poți să nu-ți pui întrebarea dacă sunt mai mult sau mai puțin eficiente. Din câte am înțeles, fiecare sunt cu clienții lor fideli. La fel este și cazul celor doi de la Frizerie în Bacău. Silviu spune că are clienți de când e el frizer, de 23 de ani. „Cred că sunt peste 50 de clienți pe care îi am de atunci”, întărește Silviu statistica personală. Nici Nela nu e mai prejos: „Ai o chimie cu clientul. Iar când omul vine și îl faci bine, și ție ca frizer îți place, să știi că omul ăla îți vine și a doua oară.” Iar în timp, s-au creat și legat niște relații de prietenie. Pentru că, acolo pe scaunul de la frizerie, se mai povestește, și își dau seama că oamenii sunt cumva compatibili. Silviu e chiar puțin sentimental și spune că e dureros atunci când pierzi clienți. Și nu din punct de vedere financiar, că nu despre asta e vorba. Dar după ani de povești, să te rupi de cineva, din orice motiv, nu e tocmai plăcut.

Frizeria nu pare o meserie grea și nu necesită studii prea multe, după cum spune Silviu Munteanu. Cu toate acesta, trebuie să-ți placă și cred că trebuie să ai și un pic de mână, cum se spune. „Problema este că nu mai sunt școlile alea cum erau odată. Chiar dacă m-a învățat nea Vasile să tund, am făcut și cursuri la Școala Comercială, cum era atunci. Făceam 6 luni cursuri. Acum faci o lună și gata”, a povestit Silviu, moment în care și Nela și-a amintit cum făcea la început practică cu briciul pe bidoane, pentru dexteritate, tot în Școala Comercială.

Ce vorbim pe scaun la frizer

Nu cred că este cineva să nu meargă la frizer, coafor, etc, și să nu vorbească despre…una alta. Oare ce fel de discuții sunt în top? „La noi nu prea am vorbit de politică – spune Silviu, decât atunci când a fost cu alegerile. E greu să faci un top al discuțiilor de pe scaunul de frizerie. De exemplu, acum, vorbim foarte mult de vacanțe, că e sezonul. Vorbim pe unde a fost unul, pe unde a fost altul, cât costă… De astea. Când vin sărbătorile vorbești de cozonaci și de sarmale… Deci, subiectele sunt de sezon. De fotbal nu prea vorbim pentru că nu sunt microbist. Doar când mai joacă naționala.”

Silviu are clienți doar bărbați, în timp ce Nela tunde atât bărbați cât și femei. „E mult mai ușor cu bărbații. Iar cu doamnele… doar tund. Nu fac vopsit sau alte chestii de genul pentru că nici nu-mi prea place și ia și mult timp. Și e și toxic. Am încercat, dar când eram însărcinată nu-mi pria de loc și am renunțat. Mă ocup doar de tuns”, explică Nela. Apoi am discutat și despre timpi. Ai zice că atunci când vorbești de tuns bărbați, care uneori nu posedă podoabe capilare foarte bogate, tunsul ar merge mai repede și ai rezolva mai mulți clienți într-un timp mai scurt. Ei bine, la Frizerie în Bacău nu e așa. Programările se fac cel puțin cu o zi înainte și sunt din jumătate în jumătate de oră. La fix și la și jumătate. „Chiar dacă termin un client mai repede, nu luăm pe nimeni pentru că e posibil să ne decalăm. La noi programarea e sfântă. Punctualitate este foarte importantă, și e posibil că și asta a contat atunci când ne-au ales clienții”, povestește Silviu. Programările se fac prin telefon, iar în medie au 20-25 de clienți pe zi, împreună.

O altă poveste mai spune că, cizmarul nu are pantofi, croitorul nu are haine, și tot așa. Cum e în cazul frizerilor? Pentru Silviu, după cum se vede din poze, n-ar fi mare lucru. Îl ajută Nela sau se descurcă singur, mai ales la barbă, acolo unde nu are nimeni acces. Pentru Nela ar fi o problemă pentru că de-a lungul timpului nu prea a rezonat cu frizerii din Bacău, așa că și-a găsit un frizer… turc, în Piatra Neamț. „Am fost în mai multe locuri în Bacău și nu mi-a plăcut. Avem o prietenă care mi-a recomandat varianta asta și a fost bine. Sunt mulțumită. Bine, am fost de vreo două ori până acum”, spune Nela.

Clasic și modern

Când vine vorba de frizuri, nu putem spune că frizeria se mai încadrează undeva, într-un stil anume. Deși cei doi de la Frizerie în Bacău spun că tund și clasic și modern. Dar ce înseamnă clasic? Cum e modern? „Clasic înseamnă o tunsoare cum are moș Ion de la țară, tuns mai mare în laterale și cu cărare pe o parte, iar modern e ras pe laterale… Dar noi facem orice fel de lucrare. Sunt unii care vin cu o poză și zic că vor așa și așa îi facem. La noi scrie că e clasic pentru că și lucrăm clasic. Adică noi folosim în continuare briciul, ceea ce nu prea se mai face. Spălăm pe cap în chiuvetă, cum era odată, nu cu scafă pe spate. Și exemplele pot continua. Iar denumirea de frizerie clasică ne-a ajutat cumva să ne selectăm și clienții”, a explicat Silviu Munteanu.

Este o meserie bună?

Faptul că sunt atât de multe saloane în domeniu, l-am întrebat pe Silviu dacă meseria de frizer este o meserie bănoasă: „Da, este. Este o meserie din care poți să duci un trai decent. Nu te îmbogățești. Dar, dacă noi, cu șase copii acasă, ducem un trai decent… Doar că trebuie să faci meseria bine. Trebuie să ai satisfacția lucrului bine făcut, clienții să fie mulțumiți și o să fie bine”, a spus Silviu care a fost completat de Nela: „Dacă îți faci treaba bine, clienții vin, indiferent de unde sunt. Eu am client care vine la mine din Constanța. Vine cu serviciu în zonă, l-am tuns, i-a plăcut și acum vine mereu, odată pe lună. Vine de vreo doi ani. Mai am un client care vine de la București. Unii vin de la Buhuși, Moinești și Comănești.” Iar toate acestea par foarte convingătoare.

Dacă v-a plăcut povestea celor doi frizeri, soț și soție de la Frizerie în Bacău, să știți că îi puteți cunoaște și personal. La frizeria lor de pe str. Iosif Cocea nr. 18, de luni până vineri între orele 9.00 și 18.00. Sâmbăta, duminica și în zilele de sărbători e închis. Puteți să îi vedeți și pe facebook: Frizerie în Bacău. Acolo găsiți și numerele de telefon la care puteți face rezervări.

Și dincolo de o poveste frumoasă, de devotamentul față de meserie, seriozitatea serviciilor oferite la Frizerie în Bacău, Nela și Silviu sunt oameni de omenie, oameni pe care trebuie să îi cunoști.