Ce spune Primăria despre senzorii amplasați după semafor: aceștia sunt pentru a număra mașinile

În urma articolului „În Bacău trebuie să treci de semafor ca să pui mașina pe senzorul de trafic care îți va schimba semaforul”, publicat pe site-ul dumneavoastră în data de 14 martie, facem următoarele precizări care sunt necesare pentru corecta informare a cetățenilor.

Senzorii la care faceți referire în articol nu sunt pentru preschimbarea culorii la semafor, ci se vor utiliza pentru a contabiliza numărul de mașini din trafic.

Senzorii „la cerere”, adică aceia care care impun amplasarea autovehiculului la o anumită distanță de semafor, pentru a primi culoarea verde, vor putea fi ușor identificați când vor deveni activi, pentru că se vor amplasa plăcuțe speciale de informare şi vor fi marcați corespunzător. Acest lucru se va întâmpla în momentul cand vor fi puşi în funcţiune.

De altfel, odată cu operaționalizarea sistemului de management al traficului vor deveni activi toți senzorii (buclele inductive), care sunt de mai multe categorii.

Aceștia trebuie să contabilizeze câte mașini se află la semafor (aceștia sunt senzorii îndepărtați), cu ce viteză se intră in intersecție (senzorii din zona linia de stop) și câte mașini au ieșit din intersecție (senzorii de ieşire).

În plus față de acești senzori de contorizare/numărare sunt acei senzori pe care îi folosim ca senzori de „cerere” – senzori resposabili cu cererea de verde la un anumit semafor (acesta poate fi un travers sau un viraj la stânga).

Așadar, senzorii sau buclele inductive identificarea în mod real și instantaneu a numărului de vehicule care intră sau ies din intersecție și permit automatului de dirijare a traficului din intersecţie să creeze timpi de semaforizare funcție de condițiile de trafic și să optimizeze la maxim funcționarea intersecției.

În cadrul proiectului SMT (Sistem de Management al traficului) s-a prevăzut montarea de bucle inductive de trafic în carosabil pentru 88 de puncte semaforizate, din care: 58 intersectii şi 30 treceri de pietoni.

Putem considera SMT funcțional doar în momentul în care toate elementele care îl compun sunt puse în funcțiune.

Primăria Bacău

„Bacăul vorbește” este spațiul dedicat pe site-ul Deșteptarea unde vocea comunității prinde glas. Cititorii pot împărtăși opinii despre municipiul Bacău și întreg județul, contribuind la o dezbatere deschisă și relevantă.



Ziarul Deșteptarea te ajută să fii auzit! Fă-ți cunoscute ideile, semnalează problemele, transmite așteptările sau bucură-te de succesele cotidiene alături de ceilalți cititori.

Bacăul vorbește! Spune-ți părerea!