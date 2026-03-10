Ce produse cumpărate online pot fi returnate și care sunt excepțiile prevăzute de lege

Cumpărăturile online au devenit tot mai populare în ultimii ani, însă nu toți consumatorii cunosc exact ce drepturi au atunci când doresc să returneze un produs. Legislația din România oferă o protecție importantă cumpărătorilor, stabilind reguli clare privind retragerea din contractele încheiate la distanță.

Potrivit Ordonanței de Urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, orice persoană care cumpără un produs online are dreptul să se retragă din contract în termen de 14 zile. În această perioadă, consumatorul poate returna produsul fără a fi obligat să explice motivul deciziei și fără a suporta costuri suplimentare, cu excepția celor de transport în anumite situații.

Legea prevede și situații speciale în care termenul de retragere poate fi extins. De exemplu, dacă produsul a fost cumpărat în urma unei vizite nesolicitate la domiciliu sau în cadrul unei deplasări organizate de comerciant pentru promovarea produselor, perioada de retragere crește la 30 de zile. Această prevedere are rolul de a proteja consumatorii împotriva unor practici comerciale agresive sau înșelătoare.

De asemenea, dacă magazinul online nu informează cumpărătorul cu privire la dreptul de retragere, condițiile și procedura de returnare, termenul legal se prelungește considerabil. În astfel de cazuri, consumatorul poate returna produsul chiar și în termen de 12 luni de la expirarea perioadei standard de retragere.

Există însă și anumite categorii de produse care nu pot fi returnate după cumpărarea online. Printre acestea se numără produsele realizate la comandă sau personalizate după preferințele clientului, cum ar fi cănile sau tricourile imprimate la cerere ori bijuteriile gravate.

În plus, legislația stabilește că nu pot fi returnate produsele care se pot deteriora sau expira rapid, cele sigilate din motive de igienă sau protecția sănătății dacă au fost desigilate de cumpărător, precum și ziarele sau revistele care nu sunt livrate în baza unui abonament. O altă categorie exceptată o reprezintă conținutul digital care nu este livrat pe un suport fizic.

În situația în care consumatorul își exercită dreptul de retragere în mod legal, comerciantul are obligația să restituie toate sumele primite. Rambursarea trebuie să includă, dacă este cazul, și costurile livrării inițiale și trebuie realizată fără întârzieri nejustificate, dar nu mai târziu de 14 zile din momentul în care comerciantul a fost informat despre decizia de returnare.

Specialiștii în protecția consumatorilor recomandă ca înainte de a face o achiziție online, cumpărătorii să verifice politica de retur a magazinului și informațiile legate de dreptul de retragere, pentru a evita eventualele neînțelegeri. Cunoașterea acestor reguli îi poate ajuta pe consumatori să își protejeze drepturile și să facă alegeri mai sigure atunci când cumpără produse de pe internet.