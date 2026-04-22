Ce o fi acolo?

Trec destul de des pe lângă Parcul Cancicov și nu pot să nu observ că lucrările de acolo par să dureze de mai mulți ani. În tot acest timp, parcul a rămas într-un șantier care pare că înaintează greu, iar unele lucruri ridică semne de întrebare pentru cei care trec prin zonă și urmăresc schimbările.

De curând am observat că într-o parte a parcului a apărut un fel de lac circular, care a fost deja umplut cu apă. Problema este că acel bazin pare să stea oarecum stingher, fără să fie clar dacă lucrările continuă în jurul lui sau dacă face parte dintr-un proiect mai amplu care încă nu este vizibil pentru public.

Întrebarea firească este: ce reprezintă, de fapt, această groapă plină cu apă? În centrul parcului există deja un mic lac, cunoscut de toată lumea care frecventează zona. De aceea, mulți dintre cei care trec pe acolo se întreabă de ce a mai fost amenajat încă unul și care este rolul lui în planul final al parcului.

Ar fi interesant să aflăm dacă acel lac va avea un rol recreativ – poate va fi populat cu pește, poate va deveni o zonă unde oamenii vor putea pescui sau poate va face parte dintr-o amenajare mai amplă, de tip ștrand sau spațiu de agrement. Deocamdată, fără explicații oficiale, totul rămâne doar la nivel de presupuneri.

Poate că cineva dintre cei responsabili de proiect sau dintre cititorii dumneavoastră ne poate lămuri ce se pregătește acolo și care este scopul acelui lac nou. Sunt convins că mulți băcăuani ar fi interesați să afle cum va arăta, în cele din urmă, Parcul Cancicov după finalizarea lucrărilor.

În fond, parcul este unul dintre cele mai importante spații verzi ale orașului, iar orice schimbare făcută acolo îi privește pe toți cei care îl folosesc pentru plimbare, relaxare sau întâlniri cu familia. Tocmai de aceea, o informare mai clară despre proiect și despre etapele lucrărilor ar fi binevenită pentru comunitate.

„Bacăul vorbește” este spațiul dedicat pe site-ul Deșteptarea unde vocea comunității prinde glas. Cititorii pot împărtăși opinii despre municipiul Bacău și întreg județul, contribuind la o dezbatere deschisă și relevantă.



Ziarul Deșteptarea te ajută să fii auzit! Fă-ți cunoscute ideile, semnalează problemele, transmite așteptările sau bucură-te de succesele cotidiene alături de ceilalți cititori.

Bacăul vorbește! Spune-ți părerea!