Este de fapt povestea viilor, care s-au împuținat mai repede în timp, după 1990, decât le-au trebuit ca ani, să intre pe rod. Au contribuit la aceasta retrocedările de terenuri, proasta administrare, tendința unora de a duce acasă câte ceva din ce au considerat că a fost munca lor cât au lucrat, ca tovarăși. Să nu uităm nici de concurența de dumping a vinurilor importate, cu prețuri mici. De aici, firesc, și căderea în paragină a multor centre de vinificație. Împreună cu fostul director al întreprinderii Vinalcool, ing. Jănică Axente, pornim spre Gherăiești. „În față, unde-s blocurile, erau terenurile fabricii. Vreo 22 ha de pământ. Era pornită o distilerie mare care trebuia făcută. Pe noi, turcii ne-au adus aici. Noroc că nu au apucat să strice tot. Ce-a rămas din țara asta!? Pe cuvântul meu. Și încă nu se liniștesc!” Este o plăcere să-l asculți. O adevărată enciclopedie. Nume, date, întâmplări, toate logic înlănțuite. Nici nu realizez cum trece timpul. Articolul poate fi citit integral in editia tiparita. Click aici pentru varianta PDF 17 SHARES Share Tweet

