De la 1 septembrie se redeschide lanțul de cinematografe Happy Cinema, prezent în București (Liberty Center), Focșani (Focșani Mall), Buzău (Galleria Mall Buzău), Alexandria (Winmarkt), Bistrița (Bistrița Retail Park) și Bacău (Hello Shopping Park). Happy Cinema este singura rețea de cineplexuri care a redeschis de la 1 septembrie.

În luna septembrie, printre producțiile mult așteptate care vor rula pe marele ecran se numără Tenet, The New Mutants, Mulan și După ce ne-am certat.

Nu lipsește nici conținutul alternativ, cu documentare precum Gauguin de la Galeria Națională Londoneză (din 11 septembrie 2020) și Secret Impressionists (din 25 septembrie 2020).

Pentru fanii BTS, Happy Cinema aduce un nou film-concert de senzație pe marele ecran. BTS: Break The Silence va rula pe 24, 26 și 27 septembrie 2020.

De asemenea, Happy Cinema va difuza și Riverdance – A 25-a Aniversare, Jonas Kaufmann – My Vienna și Elvis: That’s the Way It Is. Pentru detalii despre program, accesați happycinema.ro

Toate filmele vor rula la Happy Cinema în condiții de siguranță. Capacitatea sălilor a fost redusă la 50%. Este alocat un scaun liber între spectatori. Doar minorul în vârstă de sub 12 ani poate sta pe scaunul de lângă adultul însoţitor, iar un însoţitor adult poate sta lângă maximum 2 minori, fără a avea spaţii libere între ei.

Printre măsurile luate se numără și: angajații poartă echipament de protecţie (măşti si mănuşi de unică folosință); publicul și angajații au la dispoziție dezinfectant pentru mâini; au fost stabilite circuite distincte pentru acces şi ieşire; se realizează un triaj observațional la intrarea în locație: nu se permite accesul persoanelor care prezintă simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, stare generală alterată); se realizează dezinfecția regulată a suprafețelor, dezinfectarea cu substanțe biocide autorizate a tuturor scaunelor înaintea fiecărei proiecţii; dezinfectarea toaletelor cu substanțe biocide autorizate, înainte de fiecare proiecţie; se asigură un sistem de ventilaţie corespunzător normelor în vigoare, pentru evitarea răspândirii particulelor în sala de cinema, precum şi în hol, toalete şi alte spaţii comune.

Planul de extindere al reţelei de cinematografe nu va fi afectat, urmând ca în viitorul apropiat să se inaugureze Happy Cinema Slobozia şi Happy Cinema în Colosseum Mall din Bucureşti.