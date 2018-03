Astăzi:

-„Simfonia Primăverii”, concert caritabil organizat de Colegiul Național de Artă „George Apostu”, ora 17.00, Ateneu;

-„Vino aici” – Concert Zoia Alecu, ora 20.00 la Villa Borghese;

– Concert Iris- Manifest, ora 22.00 în Valhalla;

Sâmbătă:

-Auto Total Business Show Bacău 2018. Cei mai importanți producători de piese auto din piața națională și internațională sunt prezenți la Centrul de Afaceri și expoziții de la ora 10.00;

-Boys Will Be Boys, de la orele 22.00 la Cafea cu Lapte, petecere cu Dj Ciprian Botezatu alături de MC Paolo;

-M-Phunk at The STAGE, de la ora 21.00;

Duminică:

-Marșul pentru Viață Bacău 2018, ora 17.00, pe traseul Biserica Sfântul Dumitru, Narcisa – Pod Narcisa – Bulevardul Republicii – Calea Mărășești – Policlinica Veche – Casa de Cultură – Catedrala Ortodoxă «Înălțarea Domnului» (Statuia Voievodului Ștefan cel Mare);

-Paul Panait (Gaz pe Foc) – Mauro’s Pub & More orele 20:00;

Teatru:

-„Fata babei și Fata moșneagului”, de Ion Creangă, Regia artistică: Valentin Dobrescu, duminică ora 11.00;

-„Eu i-am îngropat pe Hamneți, Eu l-am îngropat pe Gahudius”, one-man-show cu: Tiberiu Gabor-Bitere; Regia artistică: Laurențiu Budău, duminică ora 18.00;

-„Culturista”, one woman show cu Alina Neagu; Text și regia: Vali Bolat , duminică ora 20.00 în Mixologi Pub.

Sport:

-Vineri-duminică: Campionatul Național de Înot pentru Seniori, Tineret și Juniori; Bazinul de Înot, sesiuni zilnice de la 9.30 și de la 17.00;

-Sâmbătă, ora 17.00, Sala Sporturilor, volei feminin Divizia A1, Știința Bacău – CSM Lugoj.

Florin Ștefănescu