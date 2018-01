Al patrulea sfârșit de săptămână din acest an debutează sub semnul lui…Cupidon. Chiar dacă mai e până la Valentine’s Day și Dragobete, Centrul de Afaceri și Expoziții oragnizează de vineri până duminică ediția a VI-a Expo „Nunta de Vis”, acolo unde cei care doresc să-și pună pirostriile în acest an vor putea găsi toate serviciile în organizarea fericitului eveniment. Petrecerile de weekend cuprind de această dată o paletă foarte largă și au parte de aportul unor nume grele din muzica românească. Pentru cei care doresc să îmbine petrecerile cu sportul de iarnă o pot face de această dată la Slănic Moldova acolo unde va avea loc VT Winter Wild Party. În cadrul acestui eveniment programat între orele 14.00 și 22.00, vineri va concerta Elena Gheorghe, iar sâmbătă Andreea Bălan. Seara de vineri va fi una „încinsă” și în Berăria Valhalla, unde de la ora 22.00 Leo Iorga&Pacifica vor aduce celebrele hituri rock românești ale anilor ’80 și ’90. Pe aceeași scenă, legendara trupă 3 Sud Est revine în cadrul noului Turneu Național „EPIC”. Concertele vor avea loc sâmbătă și duminică, iar participanții vor primi la intrare câte un album, cadou.

Nu în ultimul rând, duminică, de la ora 20.00, la Villa Borghese vă puteți distra în compania trupei SPAM care revine în Bacău cu promovarea albumului „Facem Dragoste”, într-o formulă acustică. Prețul unui bilet este de 35 de lei. Pășind pe scena teatrului, ca în fiecare duminică, actorii de la „Municipalul” băcăuan vă invită la spectacol. De această dată, cei mici pot viziona de la ora 11.00 „Hainele cele noi ale împăratului”, dramatizare de Ciprian Huțanu după Hans Christian Andersen. Din distribuție fac parte actorii: Andreea Sandu, Alina Neagu, Ilinca Istrate, Laurențiu Budău, Tiberiu Gabor-Bitere, Andi Andriuca, Mihăiță Cornea și Adrian Costaș. Scenografia: Gavril Siriteanu. Muzica: Ciprian Manta.

Prețul biletelor: preșcolari, elevi, studenți – 8 lei; însoțitori preșcolari – 12 lei; adulți sală – 30 lei; adulți lojă – 35 lei;

pensionari – 15 lei.

Publicul larg este invitat de la ora 18.00 la spectacolul „Nora”, după Henrik Ibsen, în regia lui Dumitru Lazăr Fulga.

În rolurile principale: Eliza Judeu (Nora), Ștefan Ionescu (avocatul Helmer), Ion Goranda (doctorul Rank), Firuța Apetrei (doamna Linde), Viorel Baltag (avocatul Krogstad) și Anca Bucșă (Anne-Marie, bona la soții Helmer).

Scenografia: Cristina Ciobanu. Ilustrația muzicală: Nicu Iftimie.

