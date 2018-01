Primul sfârșit de săptămână din 2018, aflat încă sub amprenta sărbătorilor de iarnă, ne aduce nenumărate posibilități de petrecere a timpului liber. Cel mai amplu eveniment se va desfășura în stațiunea Slănic Moldova, acolo unde, sâmbătă, 6 ianuarie, de la ora 14.00, pe Terasa „Cazino” se va desfășura Festivalul de Datini și Obiceiuri de iarnă după rit vechi. Vor fi prezente, între altele, Ansambulul „Cununa Muntelui”, „Gospodarii de pe Valea Asăului” și „Ursul” de la Dărmănești. Tot sâmbătă, între orele 9.30-11.30, la Asociația Cultural-Educațională Bon Atelier de pe str. Ion Ghelu Destelnica (vizavi de Observatorul Astronomic) va avea loc întâlnirea cu Biblioteca BW (babywearing) în care vor putea fi testate toate sistemele bibliotecii. Weekendul va fi „brăzdat” de nenumărate petreceri dedicate sărbătoriri Sfântului Ioan. Dintre acestea enumerăm:

Johny Party @ Dj Ciprian Botezatu care va avea loc la „Cafea cu Lapte” sâmbătă cu începere de la ora 22.00, și Disco-Party cu muzica anilor 80-90 la Restaurant Mon Chateau (str. Mihai Viteazu), duminică de la ora 16.00.

Poți sărbători Sfântul Ioan și la pensiunea-restaurant Vialux, duminică, de la ora 14.00, cu formația Silviu Sava. Cinefilii au parte în acest sfârșit de săptămână de trei premiere cinematografice pe care le pot viziona la Cinema City din Arena Mall: comedia „Mini-oamenii” în regia lui Alexander Payne și cu Matt Damon, Christoph Waltz, Hong Chau în rolurile principale, „Insidious: Ultima Cheie” regizat de Adam Robitel, cu Kirk Acevedo, Spencer Locke, Josh Stewart în distribuție, și „Jocuri secrete”, regizor Aaron Sorkin iar personajele principale sunt interpretate de Jessica Chastain, Idris Elba și Kevin Costner. Actorii Teatrului Municipal Bacovia pornesc cu dreptul în 2018 și vor juca primele piese duminică, 7 ianuarie, după următorul program: de la ora 11.00 – spectacolul Aladin, al secției de animație, în regia lui Gheorghe Balint, și de la ora 18.00, spectacolul pus în scenă de secția dramă – Țara lui Gufi, un spectacol în regia lui Erno Tapaszto. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.