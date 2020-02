Spectacol de stand up la Teatru

Sâmbătă, de la ora 20.00, va avea loc cel mai nou show de Stand Up Comedy al lui Teo, „Ăsta-i stand up?!” Unul dintre cei mai cunoscuți artiști de stand-up comedy din România are o experiență remarcabilă pe scenă, începând de la cea de club, și până la spectacole și turnee în țară, maratoane, special-uri de stand up cât și colaborări cu comedianți de afară, Teo atinge subiecte de comedie foarte diverse și bine documentate. Zicala lui, după care își ghidează viața, este: Dacă nu-i poți învinge, fă-i să râdă!

În deschiderea spectacolului va fi Victor Băra. Face stand-up comedy de mai puțin de un an de zile și deja strânge destul de multe show-uri cu talentul și entuziasmul lui.

În spectacol este prezent și Sergiu Mirică, care s-a facut remarcat la Club 99 în cadrul concursului Cupa 99, un concurs de profil. A câștigat Cupa 99 în anul 2017 și era a doua oară când urca pe scenă. Este extrem de talentat și cu siguranță că veți mai auzi de el în viitor.

Dragobete Show la Buhuși

Spectacol dedicat Zilei de 24 februarie Ziua Îndrăgostiţilor – sărbătoarea românească a iubirii. Show-ul va avea loc la Casa de Cultură „Elisabeta Bostan” din Buhuși vineri, 21 februarie, de la ora 17.00. Este un nou concept al sărbătorii de Dragobete, un spectacol cu momente diversificate, realizat prin implicarea tinerilor talentați din cadrul Liceului Teoretic „Ion Borcea” Buhuși, Clubul Tinerii HoltIS a Școlii Gimnaziale „Ștefan cel Mare” și Clubul Tinerii HoltIS a Liceului Teoretic „Ion Borcea”.

Lansare de carte și nu numai…

Sâmbătă, 22 februarie, de la ora 17.00, la Sala Ateneu a Filarmonicii „Mihail Jora”, va avea loc lansarea de carte: „Luna-ca luna, Soarele-ca soarele”, culegere de texte folclorice din zona Bacăului, de George Cojocărescu. Prezintă, conf. univ. dr. Ioan Dănilă și prof. Iulian Bucur. Invitat special, prof. dr. Grigore Leșe, care va susține și un recital. Participă: Ansamblul Folcloric „Plaiuri Băcăuane”, actorii Florina Găzdaru și Bogdan Matei. Evenimentul va cuprinde și expoziția de pictură naivă „Badița Ioan Măric”, precum și debutul artistic al lui Ciprian Severin-sculptor.

Festival Cercetășesc la Nicolae Bălcescu

Data de 22 februarie, sâmbătă, reunește și anul acesta cercetași din toată țara la Nicolae Bălcescu, în campul cercetășesc ce a devenit deja tradiție, ”Bucurie și Promisiune”, ajuns la a VI-a ediție. Anul acesta, celor 165 de cercetași care vor veni pentru 3 zile în comuna Nicolae Bălcescu li s-au pregătit workshop-uri, trasee prin pădure și prin sat, dar și alte surprize, într-o explorare continuă a culturilor lumii, tema fiind „Cu B.P. în jurul lumii” (B.P. are aici dublă semnificație, Bucurie și Promisiune, dar și Baden Powell, care e fondatorul cercetășiei în lume, și motivul sărbătorii din 22 februarie, Ziua Mondială a Cercetășiei). Cei prezenți vor afla despre elemente din diferite culturi, vor învăța pași de dans din jurul lumii, vor cuceri vârfuri spre a descoperi obiceiuri etc. „Ne bucurăm că și anul acesta vom celebra cercetășia într-o mare familie, în spirit cercetășesc. Sperăm la un 22 de poveste pentru toți cei 200 de cercetași ce vor fi la B.P, dar și pentru toți ceilalți cercetași”, a precizat Ioana Bulai, șefa cercetașilor din Nicolae Bălcescu.

Concerte și petreceri…

Boris PUB și BROTHERS OF ROCK vă invită vineri, 21 februarie, de la ora 20.00, să descoperiți noua generație rock, la concertul ROCKIN’PUB! Vor cânta Age of Tomorrow și Flaming Skies.

Trupa „Celelalte cuvinte” revine în Bacău cu o surpriză inedită – lansarea primului album ”Electric Live” din cariera de 38 de ani a trupei! Albumul a fost înregistrat la spectacolul concert de la Sala Palatului, din data de 8 decembrie 2011, cu ocazia aniversării de 30 de ani.

Concertul de lansare din Bacău va avea loc vineri, 21 februarie, la Berăria Valhalla, începând cu ora 20.00.

Super concert Marius Bațu la Villa Bourghese. Marius Bațu este un interpret de muzică folk, care s-a remarcat în lumea muzicii românești în 1977, anul în care a înființat alături de Eugen Baboi grupul Poesis. Evenimentul va avea loc vineri, 21 februarie, de la ora 21.00.

În Club Kremlin, vineri, 21 februarie, de la ora 22.00 va avea loc „Trapsodia”, concert de trap cu Marko Galss, RENVTØ, Thyf, Pragma, Trig și Generalu.

Lansare discografică

„Sex pe canapea”/ Loredana

Loredana Groza a lansat videoclipul piesei „Sex pe canapea”, însă Youtube a impus o restricție de vârstă pentru imagini. Videoclipul nu poate fi accesat decât după ce utilizatorii se conectează la conturile Google și după ce confirmă că au 18 ani. Videoclipul conține scene în care protagoniștii se dezbracă și imită sexul, iar artista de 49 de ani apare îmbrăcată în lenjerie intimă. Într-o intervenție la un post de radio național, Loredana Groza a declarat că nu înțelege rațiunea pentru care video-ul a fost restricționat. „Nu ştiu de ce s-a pus această restricţie, pentru că este artă, nu este absolut nimic ieşit din tiparele normalităţii. Şi cred că de la vârsta de 14 ani trebuie să înveţi cel mai mult despre sex, mai ales în ziua de azi, în care tinerii şi copiii au acces la lucruri foarte grave şi foarte nepotrivite pentru vârsta lor. Ei au cel mai mult nevoie să înveţe să iubească cu adevărat şi să aprecieze o relaţie aşa cum trebuie”, a spus Loredana, conform protv.ro.

„Vreau să facem o petiţie pentru că este un videoclip artistic, nu are nimic ieşit din tiparele bunului simţ, şi mi se pare o decizie exagerată, sincer”, a adăugat Loredana.

Muzica și textul noului produs discografic sunt semnate de Loredana, orchestrația este asigurată de Adi Colceru și Gabriel Maga, piesa fiind înregistrată la casa de discuri MediaPro Music.