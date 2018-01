În ultimele 12 luni, România a avut doi premieri. Instabilitatea politică pare ciudată având în vedere configurația Parlamentului. Care este părerea băcăuanilor pe această temă și dacă ar exista un politician băcăuan capabil să conducă Guvernul, am încercat să aflăm ieri. Însă, chiar în timp ce eram în stradă cu reportofonul și camera foto în mână, la București, principalul partid de la guvernare își stabilea propunerea pe care o va înainta președintelui Iohannis. Ședința Comitetului Executiv al PSD a desemnat-o pentru această funcție pe Viorica Dăncilă. Ea este eurodeputat, membru al Grupului Alianţei Progresiste a Socialiştilor şi Democraţilor din Parlamentul European. Aceasta a mai avut un mandat de europarlamentar între 2009-2014. (Ioana Bour) „ Așa prostie nu se poate, ca drept dovadă uitați-vă la schimbul valutar cum a ajuns astăzi, și toate prețurile se vor duce în sus în funcție de asta. Tot ce se calculează la cursul euro, inclusiv abonamentul la telefon, toate se vor duce în sus, pentru că cineva nu se înțelege cu cineva și nu contează ce spunem noi, cei de jos. Cred că la ora actuală, doar dacă s-ar merge pe excluderea politicului din conducere, și atunci să se aleagă un om care într-adevăr să-i meargă capul. Atâta timp cât se bagă politicul și nu se înțeleg, nu se va ajunge nicăieri. Oricare ajuns acolo dorește să-și umple buzunarele cât mai repede pentru că nu știe cât rămâne acolo”. – Maria Borcea „Nu mi se pare normal ce se întâmplă, mai ales cele două guverne care au fost date jos, nu este stabilitate. Suntem la pământ! După cum se hotărăște la nivelul politicului este foarte greu de spus cine va fi premier. Oameni potriviți poate sunt, dar probabil stau deoparte”. –Radu Nicolae „Nu pot să îmi dau seama ce se întâmplă în PSD, chiar nu știu. Oricum, cred că este vorba de instabilitate și nu e bine. Eu sunt de un an în Bacău și nu prea știu ce politicieni sunt, nu-i cunosc”. – Antoneta Cihodariu „Eu cred că Mihai Tudose a fost obligat să-și depună demisia ca să nu dea rău partidul, dar oricum, tot rău dă că ce fac ei nu este bine, nu e corect cel puțin din punctul meu de vedere. Din politica din Bacău nu cunosc pe nimeni, pentru că stau într-o comună de lângă Bacău. – Camelia Răuc „Nu mă interesează cine este Mihai Tudose. Nu, chiar nu am de a face cu politica și nu mă interesează subiectul. Consider că noi tineri avem alte griji mai mari, decât viața politicienilor care nu par a fi ancorați în această lume- Andreea Ciobanu „Știu de această demitere a premierului Mihai Tudose, da, am auzit. Din Bacău nu știu pe nimeni potrivit. Din alte partide nu-i știu, dar la PSD am auzit de Dragoș Benea, pe altcineva nu cunosc. Nu cred că ar fi potrivit, poate trebuie cineva mai cunoscut pe plan național, să spunem. Ar fi posibil să se aleagă de la alte partide. Să vedem de fapt cum se vor înțelege cu președintele. Eu nu mi-am făcut o părere pentru un nume potrivit.” – Ioana Pintilie „Da, am auzit de această schimbare, însă nu pot să dau un răspuns pentru că este foarte greu. Eu cred că nu sunt capabili să conducă un oraș da’ păi tocmai acolo. – Ion Capsa „Consider că la nivel național se gândește foarte haotic și pe nici un domeniu nu stăm bine. Eu am o mică afacere aici în oraș și timp de doi ani m-am chinuit să supraviețuiesc, sincer parcă nu își dau seama că vom suferi cu toții. Am reticențe în ceea ce privește viitorul copiilor mei.” – Narcis Rofel 0 SHARES Share Tweet

