În Penitenciarul Bacău, nu s-a rezolvat încă problema supraaglomerării din camerele de detenţie. Şi igiena lasă de dorit, se arată în raportul Avocatului Poporului: pereţii sunt murdari şi nezugrăviţi, prezintă condens, mucegai şi igrasie. Instituţia Avocatul Poporului, prin Domeniul privind prevenirea torturii în locurile de detenţie, a făcut, în 2017, vizite şi anchete la unităţile penitenciare din întreaga ţară. În urma acestora s-au întocmit rapoarte privind deficienţele constatate şi recomandări pentru rezolvarea problemelor. În ceea ce priveşte Penitenciarul Bacău, minusuri sunt la condiţiile de cazare, respectiv supraaglomerarea unora dintre camerele de detenţie, iluminatul artificial necorespunzător şi tuburi de neon nefuncţionale în unele camere, dispunerea paturilor pe trei nivele, dotarea camerelor de detenţie cu mobilier şi saltele vechi şi uzate.

