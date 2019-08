În perioada 21 – 27 iulie 2019, s-a desfășurat la Pensiunea ”Balta Albastră”, din comuna băcăuană Letea Veche, a doua ediție a Școlii de vară ”Statul de drept și buna guvernare”, un proiect inițiat și organizat de Casa Corpului Didactic ”Grigore Tabacaru” Bacău și American Corner Bacău, cu finanțare din partea Ambasadei Statelor Unite ale Americii la București.

Au participat la această ediție 16 liceeni de la patru colegii băcăuane (Colegiul Național ”V. Alecsandri”, Colegiul Național Catolic ”Sf. Iosif”, Liceul Tehnologic ”Gr. Antipa” și Colegiul Tehnic de Cpomunicații ”N. V. Karpen”), toți provenind din mediul rural. Aceștia au beneficiat timp de șapte zile, în mod gratuit, de cazare, masă și training specializat susținut de specialiști în tematica dezbătută.

Programul școlii de vară a inclus ateliere, realizare de filme și afișe, jocuri de rol, activități de team building, seri de film tematic și plimbări în natură, în cadrul rezervației naturale din vecinătatea pensiunii Balta Albastră, zonă cu o bogată vegetație și faună acvatică și aeriană.

În cadrul atelierelor, elevii participanți au învățat ce sunt și cum funcționează instituțiile publice, care sunt mecanismele instituționale în combaterea corupției, ce înseamnă statul de drept și buna guvernare. De asemenea, elevii au înțeles ce presupune cetățenia activă și care sunt drepturile omului, au discutat despre voluntariat și importanța implicării în viața comunității, precum și despre societatea civilă și rolul ei într-o democrație.

Alte teme abordate în cadrul școlii de vară au fost cyberbullyingul și discursul instigator la ură, discriminarea, educația media și știrile false. În cadrul unor ateliere care au inclus sesiuni teoretice și jocuri tematice, copiii s-au familiarizat de asemenea cu elemente de cultură şi civilizaţie americană vizând istoria și geografia SUA, simboluri și sărbători americane.

Din echipa de traineri au făcut parte: comisar șef Ovidiu Neicuțescu de la Direcția Generală Anticorupție Bacău; prof. Lucica Ciupercă, coordonator al Centrului Regional de Resurse pentru Educație Civică Bacău; prof. Monica Andrei, coordinator al Centrului European de Educație și Training Bacău, prof. Mariana Andone, formator al Casei Corpului Didactic ”Grigore Tabacaru” Bacău; Oana Jianu, coordonator al Centrului ”American Corner Bacău”.

Elevii participanți și-au manifestat, la final, dorința de a se implica în viitoarea ediție a proiectului, ca beneficiari direcți ai programului sau ca voluntari, apreciind în mod deosebit atât cunoștințele acumulate pe durata școlii de vară, cât și colaborarea cu toți cei prezenți, elevi și traineri, comunicarea interpersonală, relațiile de prietenie care s-au legat pe durata taberei.

“A fost o experienţă plăcută, în care am lucrat la proiecte interesante şi mi-am făcut prieteni noi. Colaborarea cu ceilalţi colegi a fost foarte bună, cu toţii am contribuit la proiectele pe care le-am făcut şi de fiecare dată am ajuns la un consens. Plec cu oarecare părere de rău că s-a terminat, dar şi fericită că am avut ocazia să particip la această şcoală de vară” (Cioinea Cristina Diana, Colegiul Naţional “Vasile Alecsandri” Bacău).

“Această şcoală de vară m-a ajutat să înţeleg că trebuie să devin mai responsabilă şi mai implicată. A fost o experienţă minunată, în care am învăţat multe lucruri noi despre corupţie, drepturile omului şi cât de importantă este cetăţenia activă în viaţa şi dezvoltarea societăţii.” (Sipoş Carina-Flavia, Colegiul Naţional Catolic “Sf. Iosif” Bacău).

“Am învăţat lucruri pe care nu avem ocazia să le auzim la şcoală, am lucrat în echipă, ne-am făcut prieteni noi, ne-am relaxat, am fost activi. Colaborarea cu ceilalţi elevi a fost perfectă, nu am văzut deosebiri mari între noi. Această tabără a fost peste aşteptările mele.” (Pruteanu Medard, Liceul Tehnologic “Grigore Antipa” Bacău).

“Experienţa trăită în cadrul şcolii de vară a fost una pe care nu o voi uita niciodată! Păcat că a trecut prea repede!” (Răchiteanu Ştefania Anda, Colegiul Naţional “Vasile Alecsandri” Bacău).

La finalul Școlii de Vară, participanții au primit diplome care atestă participarea lor la cursurile Școlii de Vară ”Statul de drept și buna guvernare”, urmând ca, la începutul anului școlar 2019 – 2020, aceștia să primească diplome și din partea Ambasadei SUA la București.