Cazul bebelușului răpit din maternitatea din Bacău: testul poligraf reaprinde ancheta la aproape un an de la incident

Cazul bebelușului răpit din Maternitatea din Bacău, în aprilie 2025, revine în atenția publică după apariția unor noi elemente în dosar. Ancheta, care a stârnit controverse încă de la început, ar putea căpăta o nouă direcție după programarea unui test poligraf pentru una dintre persoanele implicate.

Pe 27 aprilie 2025, unul dintre gemenii născuți prematur de o femeie de 33 de ani a fost răpit din secția de neonatologie a maternității. Potrivit anchetatorilor, o tânără de 19 ani ar fi intrat în spital îmbrăcată în halat medical și pijamale, ar fi ajuns la incubator și ar fi luat copilul, pe care l-a scos din unitate într-o pungă de hârtie. Întreaga operațiune ar fi durat aproximativ cinci minute.

Dispariția bebelușului a fost anunțată în jurul orei 15:10, iar după aproximativ nouă ore polițiștii au găsit copilul teafăr în locuința tinerei. Aceasta a fost reținută pentru lipsire de libertate, iar ulterior a fost plasată sub control judiciar.

Ancheta s-a complicat însă după ce tânăra a susținut că ar fi avut o înțelegere cu mama gemenilor, căreia i-ar fi oferit 5.000 de lei pentru copil. În urma acestor declarații, mama a devenit suspectă în dosar.

Pentru clarificarea situației, procurorii au dispus o confruntare între cele două femei. Potrivit avocatului Adrian Cuculis, apărătorul mamei, cele două au negat că s-ar cunoaște și au oferit versiuni complet diferite despre evenimente, scrie Fanatik.

„Mama este suspectată că ar fi avut o înțelegere prealabilă cu femeia care a luat copilul. Din punctul meu de vedere, această ipoteză este greu de crezut”, a declarat avocatul.

Unul dintre indiciile invocate de anchetatori este faptul că telefoanele mobile ale celor două femei indică prezența lor, la un moment dat, în aceeași zonă, într-o gară. Apărarea susține însă că acest element nu reprezintă o probă directă a unei întâlniri sau a unei înțelegeri.

În acest context, pentru data de 6 martie este programată testarea la poligraf. Mama copilului a acceptat examinarea, în timp ce tânăra acuzată de răpire a refuzat procedura, invocând probleme medicale și tratament medicamentos.

Potrivit avocatului, rezultatele unui test poligraf nu reprezintă o probă decisivă în instanță, însă pot influența modul în care procurorii sau judecătorii analizează cazul.

Ancheta include și alte ipoteze. Una dintre ele se referă la motivul tinerei de a comite răpirea: aceasta ar fi pretins în fața apropiaților că este însărcinată și ar fi organizat chiar un eveniment de tip „gender reveal”. După ce ar fi pierdut sarcina, ar fi încercat să ascundă adevărul de partenerul ei și ar fi recurs la răpirea copilului.

O altă variantă luată în calcul de anchetatori este posibilitatea existenței unor complici în interiorul spitalului, care ar fi facilitat accesul tinerei în secția de neonatologie.

Dosarul rămâne în continuare deschis, iar anchetatorii încearcă să stabilească dacă a fost vorba despre o răpire planificată sau despre o înțelegere ilegală pentru vânzarea copilului. Verdictul final va fi stabilit de instanță după finalizarea investigațiilor.