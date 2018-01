Consiliul local al municipiului Bacău a aprobat documentația pentru realizarea a două sensuri giratorii în zona benzinăriei din Șerbănești. Valoarea totală a investiției este de 5,4 milioane de lei, cu tot cu TVA. Unii se întreabă deja de ce costă atât de mult. Autoritățile spun că, de fapt, suma este destul de mică având în vedere amploarea investiției, deoarece nu se va reorganiza doar circulația, prin crearea unor sensuri giratorii desenate pe asfalt, ci se va reface întreaga zonă din temelii, de la rețeaua electrică până la trotuare și canalizare. Viceprimarul Constantin Scripăț a precizat că lucrarea este foarte importantă și sunt multe de făcut, de aceea vorbim de această sumă. „În primul rând, vor fi realizate două sensuri giratorii pentru a putea rezolva în totalitate problema accesului pe străzile Tecuciului și Plaiului și a traficului greu. În al doilea rând, acolo avem un nod de rețele care trebuie deviate de către administrație, nu de altcineva, ca urmare a avizelor eliberate de furnizorii de utilități. În al treilea rând, cei care cunosc zona pot observa că există o diferență de nivel și este necesară o încărcătură suplimentară, precum și niște lucrări suplimentare pentru ca cele două sensuri giratorii să fie funcționale. Iar în al patrulea rând, în cadrul execuției proiectului vor fi refăcute trotuarele, bordurile și sistemul de iluminat public”, a mai precizat el. „Costurile nu sunt nici pe departe mari având în vedere nu neapărat importanța pe care o are această investiție pentru băcăuani și pentru ieșirea din Bacău, ci lucrările care urmează a fi efectuate”.

Viceprimarul Constantin Scripăț Ce se va face? Conform studiului de fezabilitate realizat de societatea Interproiect S.R.L care se ocupă de proiectare și consultanță precizează că pe lângă amenajarea celor două sensuri giratori este necesară realizarea unui sistem rutier nou. Astfel, zonele de spațiu verde ar deveni carosabile. Totodată, planul rutier prevede micșorarea diferențelor de nivel dintre direcțiile Bacău- Roman și Roman- Letea Veche, iar pe traseul național ca soluție valabilă ar fi desfacerea celor două benzi și refacerea acestora astfel încât profilul străzii să fie cu acoperiș. La finalul lucrării în aceea zonă va fi un covor asfaltic de 5700 de mp, o raforsare de 4300 de mp, noul sistem rutier va acoperi o suprafață de 1700 de mp, iar trotuarul va avea o lungime de 2700 de mp. Pentru refacerea sistemului de iluminatului public se prevede montarea a 12 stâlpi și a tot atâtea tablouri de siguranță pe stâlpi, amplasarea a 61 de corpuri de iluminat, dar și montarea a 6 indicatoare de trecere de pietoni cu led și cu panouri fotovoltanice. Se va reface drumul prin decopertarea asfaltului și aplicarea a cinci straturi de balast și mixtură asfaltică. Pentru irigarea spațiilor verzi se va crea un sistem de alimentare cu apă și se vor instala 26 de aspensoare. În zonă va fi refăcută de la zero canalizarea pentru evacuarea apei pluviale. Ioana Bour

