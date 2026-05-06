Cât o să mai țină cursul?

Privesc cu tot mai multă suspiciune evoluția cursului leu-euro din ultimii ani. Leul pare să se deprecieze doar în anumite momente „strategice”, aproape controlat, ceea ce ridică întrebări legitime despre existența unor intervenții coordonate și despre adevărata stare a economiei românești.

După aproape toți indicatorii economici serioși — deficit comercial uriaș, datorie publică în creștere, inflație persistentă și o economie dependentă de importuri — moneda națională ar fi trebuit să se devalorizeze gradual de mult timp. Totuși, cursul a fost ținut artificial într-o zonă relativ stabilă, în ciuda presiunilor evidente din piață.

Cui a folosit această stabilitate? În mare măsură marilor companii multinaționale, care și-au putut exporta profiturile la un curs avantajos, în timp ce economia locală a acumulat dezechilibre tot mai mari. S-a preferat cosmetizarea realității economice în locul unei ajustări controlate și oneste.

Problema este că asemenea politici nu pot continua la nesfârșit. La un moment dat, piața va forța corecția, iar atunci deprecierea ar putea fi bruscă și dureroasă pentru populație: credite mai scumpe, facturi mai mari, scumpiri în lanț și o nouă scădere a nivelului de trai.

Poate că ar fi fost mai sănătos ca ajustarea să se producă treptat, în ritm natural, nu amânată până în punctul în care efectele devin imposibil de controlat.

Cu stimă,

Vasile I.