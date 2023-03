Cărturești își deschide porțile pentru cititorii din Bacău, în preajma Zilei Internaționale a Poeziei

Îndrăgostiții de cărți și de lucruri care ne fac viața mai frumoasă sunt invitați la deschiderea primei librării Cărturești din Bacău, sâmbătă, 18 martie 2023, de la ora 12.00.

Librăria, amplasată la etajul I al centrului comercial Arena Mall, măsoară 200mp și găzduiește pe rafturi o varietate de titluri în limbile română și engleză. Totodată, oferta de carte va cuprinde și volume apreciate de tinerii cititori, din categoriile manga și comics. Selecția va fi completată de branduri deja cunoscute și îndrăgite în rețeaua de librării Cărturești, precum Moleskine, Paperblanks, Legami și Kikkerland.

Conceptul de amenajare aparține biroului de arhitectură Treehouse.

De asemenea, cititorilor băcăoani le sunt pregătite surprize și un moment special, care să marcheze emoția și entuziasmul deschiderii.

Astfel, de la ora 17, cititorii sunt invitați la o sesiune de lectură de poezie, prin participarea actriței Ilinca Istrate de la Teatrul Muicipal Bacovia. Lectura va fi compusă din selecții de poezie din volumul Un secol de poezie românească scrisă de femei. Vol. II. 1945-1989, antologie coordonată de Alina Purcaru și Paula Erizanu și marchează, simbolic, Ziua Internațională a Poeziei.

Iar cum luna martie nu poate fi sărbătorită decât prin dragoste, cărți și prin bucuria de a oferi, primii 1000 de cititori vor primi un cadou din partea noastră la orice achiziție din librărie. De asemenea, cititorii vor beneficia de o promoție: 20% reducere la o selecție de cărți pe care trebuie să le citești, iar perioada promoției va fi valabilă în perioada 18 martie – 3 aprilie 2023.

Informații despre deschidere vor putea fi găsite și în pagina evenimentului de Facebook, aici: http://cartu.xyz/deschidere-bacau.

Despre Cărturești:

Cărturești este prima librărie-concept din România, deschisă la finalul lui 2000 și dedicată unei noi experienţe de cumpărare și promovare a cărţii şi a produselor culturale. Devenit între timp cel mai important lanț de librării de pe piața din România, Cărturești are în prezent 44 de spații, incluzând și cele două spații din Chișinău, care redefinesc ideea de librărie. Librăria din Bacău este a 45-a din rețeaua Cărturești. Printre librăriile flagship ale brandului se numără Cărturești Carusel, inclusă în topul The Telegraph al celor mai frumoase librării din lume, Cărturești Verona, cel mai mare spațiu dedicat lecturii și ofertei de carte din București sau Cărturești Modul, o librărie de cultură vizuală care aduce în plus o grădină interioară, o galerie de artă contemporană și o cafenea.

Despre invitată:

Ilinca Istrate este actriță în cadrul Teatrului Municipal Bacovia din Bacău. Este cunoscută și pentru conceptul de terapie prin îmbrățișare cu păpușa Pogany.