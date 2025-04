Cartea n-o să moară niciodată!

Aerul primăvăratec și soarele din weekend ne-au îndemnat la o plimbare prin județ. Iar pașii ne-au condus la Racova, până în poarta bibliotecii comunale. Aici am cunoscut-o pe Georgeta Vaman, cea care se ocupă de mai bine de 30 de ani de cârțile, și nu numai, celor de aici.

Primii pași spre bibliotecă

Doamna Geta, așa cum îi spune toată lumea, este bibliotecară la Racova de pe 1 ianuarie 1991. A terminat liceul la Buhuși după care a lucrat o perioadă la Fabrica de Postavuri, timp în care a încercat de câteva ori să meargă la facultate. Numai că divinitatea i-a pregătit alt destin. A auzit de acest post de bibliotecar la Racova, în comuna natală, și s-a bucurat foarte tare. „S-a organizat concurs, s-au depus cereri. Am fost patru pentru acest post și nu prea am avut eu speranțe pentru că nu aveam nicio relație, nimic. Norocul meu atunci a fost că s-a luat pe bune. Era după Revoluție și lucrurile erau mai serioase. Eu eram bine pregătită și am luat cea mai mare notă”, ne-a povestit doamna Geta.

Din istoria bibliotecii Racova

Biblioteca, până în urmă cu 20 de ani a funcționat în Căminul Cultural. Dar din motive economice s-a mutat chiar în centrul comunei, la etajul1, unde funcționează într-un spațiu cu trei camere și un hol, hol în care doamna Geta mai proiectează din când în când filme pentru copii. Și dacă am pomenit de copii, trebuie subliniat că biblioteca are și o sală de ludotecă.

Acum, biblioteca din Racova are un fond de carte de aproximativ 11.200 de publicații. Numărul a crescut de-a lungul timpului pentru că fie s-au făcut achiziții pentru că s-au primit bani de la Primărie, ori au primit donații de la diferite fundații și asociații, sau în urma unor participări la niște proiecte naționale. Biblioteca din Racova a fost menționată pentru prima dată într-un document prin anul 1954 și atunci avea cu puțin peste 3.000 de cărți, doar că mai bine de jumătate din acestea erau cu substrat politic, cărți care au fost scoase din uz din 1990. Cea mai valoroasă carte, atât ca valoare de conținut cât și ca valoare materială este o Enciclopedie Universală.

„Am avut niște metodiști foarte buni la Biblioteca Județeană, și metodiștii ne-au învățat cum să lucrăm. Meseria de la ei o înveți. Unul dintre ei este doamna Crina Ifrim, care este excepțională, dar și domnul Ion Enache”, a mai spus doamna Geta.

Cine mai vine la bibliotecă

La biblioteca din Racova nu vin doar copiii pentru cărți. De multe ori vin cetățenii și o roagă pe doamna Geta să le facă o programare la policlinică , sau să afle dacă merge nu știu ce tren. Oamenii vin la bibliotecă pentru informații. „Să știți că la bibliotecile comunale, bibliotecarii trebuie să știe de toate. Să dea informații, să fac gestiune și câte și mai câte. Oamenii vin la noi, nu la Primărie, pentru că la noi e mai lejer. Acolo, personalul nu e foarte numeros și sunt ocupați cu alte probleme importante., așa că vin la mine”, precizează Geta Vaman.

Touși, mai mult de 70% dintre cei care vin la bibliotecă sunt copii și adolescenți. Aici nu există practic o sală de lectură, dar dacă, totuși, cineva vrea să citească la bibliotecă, o poate face în sala de ludotecă. Biblioteca are în dotare și patru calculatoare conectate la internet și cu imprimantă. Chiar dacă pare ciudat, în anul 2025 când toată lumea are acces la internet pe telefon, la sate mai sunt oameni necăjiți și care apelează la bibliotecă pentru internet. „Sunt oameni care nu au și nu-și permit să aibă un calculator în casă. Sunt copii care vin și fac proiecte și multe altele. Iar eu îi ajut. Nu mai spun de vremea când veneau bătrânii să vorbească pe skipe cu copiii din străinătate, cum plângeau de bucurie că se pot vedea”, a povestit doamna Geta.

Cartea încotro

Și uite așa, am ajuns într-o zonă ușor periculoasă, pentru că toată tehnologia din ziua de azi, ar putea pune în umbră cartea…fizică. O să dispară cartea pe hărtie? „Niciodată!. Pe suportul de hărtie, cititul este altceva. Cititul pe suportul de hârtie relaxează, îți dă comfort, te calmează. Cititul pe tabletă sau e-book te obosește. Nu mai spunem de vedere…nu mai dai pagina… Nuuu. Niciodată nu va dispărea scrisul pe hârtie. Pentru că oamenii cărții și oamenii de cultură nu vor dispărea”, susține bibliotecara de la Racova.

Dacă tot am vorbit de viitor, ar fi interesant să aflăm ce spune doamna Geta despre biblioteca pe care o păstorește, având în vedere că pentru dumneaei se apropie anii de pensie. „Mă rog la Dumnezeu, și cred că și domnul primar o să fie de acord să angajeze alt bibliotecar, care să continue meseria. Cred că meseria asta trebuie un pic ajustată, ca și fișă a postului. Ei intenționează să facă din biblioteci și hub-uri culturale, adică aici să desfășoare și alte activități, dar tot pe linia asta…spirituală, culturală. Eu cred că o să fie o revenire spre carte. Mie așa îmi zice inima”, a mai spus Geta Vaman care a adăugat că, bibliotecile depind și de puterea economică a zonei, iar din informațiile pe care le are, județul Bacău este unul în care funcționează multe biblioteci comunale.

Iar pentru a întări importanța cărții, în final, bibliotecara Georgeta Vaman a concluzionat: „Cartea este un bulgăre de aur! Valoare unei cărți este inestimabilă!”