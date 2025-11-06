Caravana OFA & FICSIMM – ediția a III-a pornește la drum în Regiunea Nord-Est: dialog, inovație și solidaritate pentru antreprenori

Evenimentul reunește lideri din mediul de afaceri, academic și instituțional pentru a promova leadershipul feminin și dezvoltarea sustenabilă a IMM-urilor.

Federația pentru Inovare și Competitivitate Sustenabilă în IMM-uri (FICSIMM) și Patronatul Organizația Femeilor Antreprenor (OFA) anunță lansarea celei de-a treia ediții a Caravanei OFA & FICSIMM, care se va desfășura în perioada 11 noiembrie – 5 decembrie 2025, în județele din Regiunea Nord-Est a României.

După succesul edițiilor anterioare, care au reunit sute de antreprenori, femei de afaceri, reprezentanți ai mediului academic și ai autorităților locale, Caravana își propune să continue misiunea de întărire a dialogului public-privat, de promovare a leadershipului feminin și de susținere a antreprenoriatului românesc prin proiecte educaționale și de networking.

Sub tema „Leadership antreprenorial și inovație pentru o economie sustenabilă 2025–2030”, ediția din acest an reafirmă angajamentul comun al celor două organizații de a sprijini dezvoltarea și competitivitatea întreprinderilor mici și mijlocii din România, prin dialog, informare și parteneriate strategice.

Momentul central al caravanei va fi Conferința „Obiectiv Europa 2034: România competitivă, IMM-uri reziliente, viitor european sustenabil”, care va avea loc la Iași, în sălile Chopin și Vivaldi ale Complexului Palas, reunind reprezentanți ai mediului public, privat și ai instituțiilor europene. Temele abordate vor include viitorul Cadrului Financiar Multianual 2028–2034, sustenabilitatea fiscală, accesul IMM-urilor la finanțare și rolul României în construcția unei Europe competitive și reziliente.

„Această ediție a caravanei este despre reconectare și responsabilitate. Despre cum putem readuce încrederea între mediul privat și autorități, despre cum putem încuraja femeile să-și transforme ideile în afaceri sustenabile și despre cum putem construi un climat economic predictibil și competitiv în regiune.



Prin fiecare ediție, ne dorim să demonstrăm că antreprenorii români nu sunt singuri. Avem nevoie de solidaritate, de exemple de succes și de o voce comună pentru mediul privat – o voce puternică și respectată”, a declarat Mirabela Miron, președinta OFA și FICSIMM.

Calendarul Caravanei OFA & FICSIMM 2025 – Regiunea Nord-Est:

Pentru informații suplimentare, programul complet și detalii despre participanți:

🌐 www.patronatofa.eu | www.ficsimm.ro