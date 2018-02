„Caravana finanțărilor în educație”, organizată de Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Est, a ajuns vineri, 9 februarie, și în Bacău. Reprezentanții agenției, Gabriela Bobeanu – șefa Biroului Regional de Informare, Cristina Bodron și Anton Iojă au acordat asistență și informații specializate privind Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din Programul Operațional Regional 2014-2020 (Programul Regio). De aceste informații au beneficat reprezentanți ai unor unități teritorial-administrative din județ, ai unor unități de învățământ, ai unor firme de consultanță și ai Universității „Vasile Alecsandri”. Axa 10 a Programului Regio vizează învățământul antepreșcolar și preșcolar, învățământul obligatoriu, învățământul profesional și tehnic și învățământul universitar. Solicitanții eligibili sunt unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile administrației publice locale aflate în subordinea sau coordonarea acesteia, unități desprinse din aparatul primăriilor, cu bugetul aprobat prin hotărâri de consiliu local și care derulează proceduri de achiziții publice având personalitate juridică (pentru apelurile 10.1a, 10.1b și 10.2). De asemenea, între solicitanții eligibili se numără și instituțiile de învățământ superior de stat (pentru apelul 10.3 – învățământ universitar). Axa 10 Regio are alocată, pentru Regiunea Nord-Est, 45,78 de milioane de euro (din care aproape 15 mlioane pentru învățământul antepreșcolar și preșcolar, peste 14 milioane pentru învățământul primar și gimnazial și 3,35 de milioane de euro pentru învățământul profesional și tehnic). „Ne-am propus să venim în fiecare județ al Regiunii Nord-Est pentru a prezenta Axa prioritară 10 a Programului Regio, care vizează investițiile în procesul educațional. Axa a fost cunoscută odată cu lansarea Programului Regio 2014 – 2020, dar între timp au survenit noutăți privind alocarea financiară și de punctajul acordat proiectelor. Chiar săptămâna trecută au fost două astfel de corigenduri, privind învățământul obligatoriu și învățământul universitar”.

