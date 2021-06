Bine ai revenit la partea a doua a articolului nostru despre cele mai populare melodii despre cazino din lume. Poți vedea prima parte aici.

La fel ca data trecută, vom acoperi nu doar cântece despre pariuri, ci și melodii despre jocuri de noroc și despre indivizi care au intrat în contact cu acestea.

Astfel, avem:

Have a Lucky Day – Morphine



Prima intrare din partea a doua a acestei liste cu melodii despre pariuri este o altă melodie pe care pur și simplu trebuie să o asculți – Have a Lucky Day.

Piesa începe astfel: „Mă simt norocos, mă simt în fel mare, voi fi într-un autobuz spre Atlantic City mai târziu astăzi./ Acum stau la o masă de blackjack și jur pe Dumnezeu că dealerul are o etichetă pe care scrie „Mabel”./ Mai dă-mi o carte, mai dă-mi o carte. Îi zâmbesc lui Mabel, în curând vor aduce băuturi gratuite la masă.”

Kentucky Gambler – Merle Haggard



Scrisă de Dolly Parton și lansată în 1974, Kentucky Gambler a lui Merle Haggard este o altă melodie de cazino din lista noastră la care ar trebui să fii atent. Este vorba despre un miner din Kentucky care își părăsește familia pentru a se duce să joace jocuri de noroc sub luminile strălucitoare din Reno.

Deloc surprinzător, seria sa de victorii se încheie, iar el își pierde toate câștigurile. Complet falit, minerul decide să se întoarcă acasă, dar când sosește, află că soția sa a cunoscut pe altcineva.

The Jack – AC/DC



Următoarea melodie de pe lista noastră îți va oferi cu siguranță o doză de adrenalină. Sună cam așa – “She gave me the Queen/She gave me the King/She was wheelin’ and dealin’/Just doin’ her thing/She was holdin’ a pair/But I had to try/Her Deuce was wild/But my Ace was high” – „A pus jos regina/ a pus jos regele/făcea ce făcea/ își vedea de treabă/ ținea o pereche/ dar a trebuit să încerc/ doiul ei era problematic/ dar asul meu era o carte bună”.

Sună cunoscut? Această melodie din anii 1975 a trupei AC/DC se numește The Jack și nu ai cum să nu o fi auzit până acum.

Blackjack – Ray Charles

Trecând la ceva puțin diferit – aceasta este o melodie pe care iubitorii de blackjack o pot asculta în timp ce își joacă jocul preferat. Piesa Blackjack, a lui Ray Charles, nu este doar o melodie de calitate din 1955 – ea poartă un mesaj important, punând accent pe cât de brutal poate fi jocul de cărți.

The Stranger – Leonard Cohen

Publicată în 1968 și interpretată de Leonard Cohen, The Stranger apare în filmul The Ernie Game, o peliculă despre un bărbat eliberat dintr-un azil mental. Pe măsură ce asculți acest cântec, el te va face să îți imaginezi scenarii fascinante pline de jocuri de cărți, vise fumurii din cazinouri și să regândești conceptele de risc versus siguranță.

Desperado – Eagles

Scrisă de Glen Frey și Don Henley, piesa Desperado este unul dintre cele mai mari hituri ale trupei The Eagles din albumul lor cu același nume din 1973. Melodia prezintă o coloană instrumentală clasică, în timp ce balada spune povestea unui lup singuratic. În ceea ce privește versurile, acestea au o mulțime de referințe la jocuri de cărți.

Huck’s Tune – Bob Dylan



Următoarea melodie de pe lista noastră se referă la riscurile pokerului, banilor și relațiilor. Această piesă din 2007 se numește Huck’s Tune și este interpretată de Bob Dylan. Fiecare dintre noi poate relaționa cu sentimentul de a da tot ce ai de dat în ciuda șanselor imposibile.

Four Little Diamonds – Electric Light Orchestra

O melodie a trupei britanice de rock Electric Light Orchestra, Four Little Diamonds a fost lansată în 1983 și s-a regăsit pe albumul Secret Messages. Single-ul nu a fost atât de popular în SUA, fiind doar 2 săptămâni pe lista Billboard Hot 100, la numărul 86 și numărul 84 în Marea Britanie.

Cântecul vorbește despre iubita cântărețului, care l-a înșelat și i-a păstrat un inel de logodnă care avea „patru mici diamante” pe el.

You Can’t Beat The House – Mark Knopfler

Trecând la următoarea noastră alegere, You Can’t Beat the House este a treia melodie de pe albumul de studio Get Lucky, lansat în 2009 de chitaristul britanic Mark Knopfler. Albumul și melodiile au primit recenzii favorabile, ajungând pe primele trei poziții în topurile albumelor din Danemarca, Germania, Italia, Olanda, Norvegia și Polonia.

Vocea divină a cântărețului, combinată cu un instrumental și niște versuri memorabile, spune – „Nu poți bate casa, nu poți bate casa, să-i spună careva omului, că nu poți bate casa”.

Deck of Cards – Don Williams

Deck of Cards este o melodie care spune povestea unui soldat prins în timp ce joacă un joc de cărți în biserică și apoi se confruntă cu pedeapsa unui ofițer superior. Soldatul își apără cazul si poziția, explicând că nu era pe cale să joace poker, ci mai degrabă își confirma propria credință prin intermediul cărților.

Gambler’s Blues – B.B. King

Prima înregistrare a piesei Gambler’s Blues a lui B.B. King a fost în 1966, piesa fiind lansată în 1967. Melodia apare pe albumul Back in the Alley din 1970. Mulți spun că jocurile de noroc și blues-ul merg mână în mână, așa că dacă nu ai auzit această melodie până acum, îți recomandăm să o cauți repejor pe YouTube.

Tumbling Dice – The Rolling Stones

Una dintre melodiile noastre preferate de pe aceasta listă este Tumbling Dice, scrisă de Mick Jagger și Keith Richards. Fie că ești fan al genului sau nu, influența trupei Rolling Stones asupra muzicii rock moderne nu poate fi contestată.

Piesa spune povestea unui jucător care nu poate rămâne fidel niciunei femei. Lansată în anii 1970 și având pe fundal un ritm de blues boogie-woogie, piesa a fost și încă este unul dintre cele mai mari single-uri din toate timpurile.

Luck Be A Lady – Frank Sinatra

Următoarea melodie de pe lista noastră este despre un jucător care speră că va câștiga un pariu, al cărui rezultat va decide dacă este capabil să-și salveze relația cu femeia visurilor sale.

Iar având in vedere cât de populară este, probabil știi exact despre ce melodie vorbim: piesa se numește Luck Be A Lady, a fost lansată în 1965 și interpretată de unul dintre cei mai populari artiști din istorie – Frank Sinatra.

Deal – Grateful Dead

Următorul punct pe lista noastră este piesa Deal. Aceasta fost interpretată pentru prima oară de artiștii psihedelici Grateful Dead în 1971, ca o parte recurentă a repertoriului în turneul lor din același an.

Chiar dacă nu sună fix ca restul discografiei lor și fanii au primit-o cu reticență inițial, trupa a continuat să interpreteze melodia mult timp după turneu, spre recepția din ce în ce mai favorabilă a ascultătorilor.

Ace of Spades – Motörhead

Melodia Ace of Spades este unul din acele cântece despre păcănele pline de versuri grozave despre jocurile de noroc, cum ar fi „Plăcerea este să joci, nu face nicio diferență în ceea ce spui, nu îți împărtășesc lăcomia, singura carte de care am nevoie este Asul de pică”.

Plină de energia specifică trupei, piesa te va băga cu siguranță într-o dispoziție potrivită pentru a lovi câteva combinații câștigătoare. Lansată în 1980, melodia a fost inspirată de păcănelele pe care solistul, Ian Fraser „Lemmy” Kilmister, le-a jucat în puburile din Londra.

Viva Las Vegas – Elvis

De îndată ce începi să asculți cea de-a doua melodie din această listă, „Viva Las Vegas”, probabil că te vei imagina într-un cazinou imens, cu o atmosferă ca în filme. Interpretată de legendarul Elvis Presley, piesa lansată în 1964 aduce în prim plan frumusețea orașului.

Această melodie a fost scrisă pentru filmul cu același nume, cu Elvis în rol principal, în care joacă un șofer de curse care lucrează ca ospătar la un hotel pentru a achita o datorie. Cu toții știm celebra scenă când Elvis interpretează Viva Las Vegas la o competiție de talente alături de mai multe showgirls.

The Gambler – Kenny Rogers

Interpretată de legendarul cântăreț country Kenny Rogers, piesa The Gambler este plină de sfaturi despre jocuri de noroc care sunt relevante și astăzi, chiar dacă a fost lansată acum mai bine de 40 de ani, în 1978.

Versurile spun „Dacă o să joci, băiete, trebuie să înveți să joci corect, trebuie să știi când să rămâi, să știi când să te dai bătut, să știi când să pleci de la masă și să știi când să fugi. ” Aceste versuri clasice au fost inspirate de o conversație pe care autorul a purtat-o ​​cu un jucător de poker experimentat într-un tren.

Sperăm că ți-a plăcut lista noastră de cântece faimoase despre cazinouri și că ți-ai adăugat și tu cel puțin unul din aceste cântece pentru pariori în playlistul de păcănele. Ne auzim data viitoare!