Cântece Faimoase despre Cazinouri – Partea 1

Indiferent dacă preferi să învârți rolele păcănelelor tale preferate sau să joci o rundă de ruletă , un joc de cărți sau alte jocuri de noroc în cadrul cazinoului preferat, cel mai probabil ai o listă cu melodii și cântece pentru pariori care îți plac în mod deosebit.

Astfel, în acest articol, vom vorbi despre cele mai populare melodii despre jocuri de noroc și cântece despre păcănele din lume.

Gambler – Madonna

Gambler este o melodie scrisă și interpretată de Madonna, compusă pentru drama romantică din 1985, Vision Quest. Deși solista a interpretat-o ​​o singură dată în turneul ei din 1985, The Virgin Tour, piesa a ajuns în topurile din Marea Britanie, Australia, Belgia, Irlanda, Olanda și Norvegia.

The House of the Rising Sun – The Animals

Lista noastră nu ar fi completă fără inimitabila piesă de succes din 1964 de la The Animals, The House of the Rising Sun, sau Casa Soarelui-Răsare. Acest single a avut un succes major și a ajuns în Top 10 pe posturile de radio rock principale din SUA. Hitul a fost prezent în mai multe jocuri video, printre care Guitar Hero si Mafia III.

Piesă este scrisă din perspectiva unui parior de a doua generație, care se duce la același cazinou din New Orleans unde tatăl său și-a pierdut banii și mințile, și care avertizează următoarele generații să nu o ia pe același traseu.

The Winner Takes It All – ABBA

Nu toată lumea este dispusă să recunoască acest lucru, dar cu toții iubim cel puțin câteva piese interpretate de celebrul grup suedez de pop, ABBA.

The Winner Takes It All, scris în 1980, pare unul din acele cântece despre pariuri în care un jucător pierde totul din cauza unor decizii proaste. Dar odată ce urmărești mai atent versurile, îți vei da seama că melodia este de fapt o analogie pentru divorț, în care unul din jucători iese câștigător, iar celălalt rămâne fără nimic.

Shape of my Heart – Sting

Suntem cu toții conștienți de faptul că atitudinile noastre legate de jocurile de noroc pot fi influențate de anumite tipuri de muzică. Acest lucru este din cauză că jocurile de noroc online și muzica merg mână în mână. Așadar, îți sugerăm să-ți începi sesiunea de joacă cu una dintre cele mai celebre melodii despre pariuri ale tuturor timpurilor, Shape of my Heart a lui Sting.

Lansat în 1993, cântecul a fost folosit pentru genericul de final al filmului francez Léon . Într-unul dintre interviurile sale, Sting a explicat că versurile melodiei spun povestea unui jucător de cărți care plasează pariuri nu pentru a câștiga, ci pentru a înțelege un aspect al vieții care îl deranjează si pe care încă nu îl poate desluși – „un fel de lege științifică, aproape religioasă”.

Poker Face – Lady Gaga

Deși melodia Poker Face este mai degrabă despre jocul romantismului decât despre jocul de poker, refrenul memorabil ne amintește de cum se simte un câștig la mesele de cărți de joc, deci nu am putut sări peste acest hit.

Lansată în 2008, piesa a obținut succes la nivel mondial, ocupând topurile din SUA, Marea Britanie, Australia, Canada și mai multe țări europene.

Gambler – Whitesnake

Lansat pe albumul Slide It In (1984), Gambler este piesa trupei britanice de hard rock Whitesnake. Versurile îți pot suna cunoscut, piesa ajungând rapid populară în întreaga lume – „No fame or fortune, no luck of the draw, when I dance with the Queen of Hearts, a jack of all trades, a loser in love, it’s tearing my soul apart”/ „Fără faimă sau avere, fără noroc la jocuri, când dansez cu Regina de Inimă Roșie, un Valet bun la toate, un ratat în dragoste, îmi sfâșie sufletul”.

Roll of the Dice – Bruce Springsteen

Potrivit Songfacts, Roll of the Dice a fost prima piesă a lui Springsteen pe care nu a scris-o singur. De fapt, pianistul trupei E Street Band, Roy Bittan, a ajutat cu partea instrumentală, în timp ce Springsteen s-a ocupat de versuri.

Cântecul începe cu – „Ei bine, sunt un parior care tot pierde, arunc doar cu ochi de șarpe, dragostea nu mă face să mă descurajez. Știu că după colț sunt doar minciuni, paradisul meu prostesc în doar o altă aruncare de zaruri. ”

Blow Up The Pokies – The Whitlams

Blow up the Pokies, tradusă literalmente „Aruncă Păcănelele în Aer”, este încă una din acele melodii despre cazino de pe lista noastră care se referă la partea negativă a hobby-ului. Este al doilea single al grupului The Whitlams, de pe al patrulea lor album, Love This City.

Lansată în anul 2000, piesa a devenit un hit și a ajuns pe locul 21 în ARIA Singles Chart. Potrivit mai multor surse, versurile scrise de cântărețul Tim Freedman au fost inspirate de distrugerea pe care a văzut-o în viața basistului trupei, Andy Lewis, datorită dependenței sale de jocuri de noroc.

A Good Run of Bad Luck – Clint Black

Iată o melodie din 1994, plină de termeni legați de jocuri de noroc. În timp ce asculți A Good Run of Bad Luck, înregistrat de artistul muzical american Clint Black, te vei distra puțin încercând să identifici ce înseamnă toți termenii de specialitate: https://genius.com/Clint-black-a-good-run-of-bad-luck-lyrics

Piesa este ceva mai rapidă și vorbește despre cum este să te îndrăgostești, folosind metafore din jocuri de noroc. Personajul principal este dispus să cheltuiască mulți bani pentru a-și câștiga doamna specială și, deși a avut o perioadă de ghinion, nu renunță – „Am fost la masă și am mai pierdut totul și înainte, vreau și pot, să revin mereu pentru mai mult.”

When You’re Hot, You’re Hot – Jerry Reed

Jerry Reed a câștigat un Grammy pentru piesa Când ești fierbinte, ești fierbinte, lansată în 1971. Majoritatea oamenilor își amintesc că a fost un succes major, ajungând pe locul 1 în topurile de muzică country și croindu-și drum până în Pop Top 40.

Este un cântec plăcut, inovator, despre urcușurile și coborâșurile vieții pasionaților de jocuri de noroc și despre seria de câștiguri a unei persoane prinse într-un joc ilegal de zaruri.

Lawyers, Guns and Money – Warren Zevon

Avocații, armele și banii este un cântec de Warren Zevon, piesa de închidere a albumului său Excitable Boy , lansat în 1978.

Cântecul sună cam așa – „M-am dus acasă cu o chelneriță, așa cum fac mereu, de unde era să știu că ea era și cu rușii?/ Am fost sa joc în Havana, mi-am asumat un pic de risc/ Trimite avocați, arme și bani /Tată, scoate-mă din asta, hiyah!”.

The Lottery Song – Harry Nilsson

Potrivit personajului din piesa pop-rock din 1972, The Lottery Song, de Harry Nilsson, există mai multe modalități de a ajunge în Las Vegas. Adresându-se iubitei sale, naratorul menționează câteva opțiuni diferite pentru a cumpăra un bilet și pentru a merge în Orașul Păcatelor – „Am putea câștiga la loterie, am putea merge la Vegas” sau „Am putea aștepta până la vară, am putea economisi ceva bani”, sau chiar „Am putea înregistra un disc, să vindem o mulțime de copii, am putea cânta în Las Vegas.”

Aici se termină articolul nostru de astăzi despre cele mai populare cântece de cazino din lume, dar cu siguranță nu aici se termină lista. Revino data viitoare pentru a doua parte și descoperă restul listei cu cele mai bune melodii despre pariuri. Ce piese crezi că se află în partea a doua?